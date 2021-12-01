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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский ЦКД запустил зимний квест

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С 1 по 26 декабря по средам и воскресеньям в группе Всеволожского Центра культуры и досуга «ВКонтакте» будут выкладывать видео с заданиями от сказочных героев. Участниками квеста станут весёлые, находчивые и креативные семьи Всеволожского района.

Как сообщают сотрудники Всеволожского ЦКД, юные участники получат подарки от Дедушки Мороза. Дополнительное поощрение получат и самые активные команды, выполнившие все задания квеста. Первые семь заданий можно выполнять в любой последовательности, главное, успеть до 26 декабря.

Подробнее с условиями проведения новогоднего семейного квеста и правилами участия можно ознакомиться на странице Всеволожского ЦКД.

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