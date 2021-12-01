«Всеволожский дозор» стал лучшей дружиной Ленобласти

30 ноября в Доме областного правительства прошла церемония награждения победителей ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области» по итогам 2020 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, лучшей дружиной области был признан «Всеволожский дозор», а Евгений Баринков стал лучшим народным дружинником. Победителям вручили подарки, почетные грамоты и благодарности комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Напомним, что в рамках Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» деятельность добровольных народных дружин стала возрождаться. Главная задача дружинников – содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка, совместное с сотрудниками полиции патрулирование территории, пресечение и предупреждение правонарушений.