Во Всеволожском районе установлены памятные таблички на местах гибели летчиков

Десять лет назад наша газета рассказывала о том, как предприниматель из Великого Новгорода Алексей Родионов устанавливал памятные кресты на воинских могилах во Всеволожском районе. Во многих случаях, если бы не эти кресты, никто бы не догадался, что здесь лежат павшие герои. Инициативу поддержали энтузиасты из группы «Колтушский рубеж». В 2019 году они водрузили 4-метровый крест на месте госпитального захоронения в урочище Лиголамби. А в 2018 году байкеры из мотоклуба «OST MC» на свои средства поставили два информационных щита на кладбище лётчиков в Углово. Всё это – народные знаки преклонения перед павшими.

И вот сейчас на территории нашего района появились новые знаки. Это – памятные таблички на местах гибели лётчиков. Эти таблички изготавливает на средства спонсоров мемориально-исследовательская общественная группа «Прерванный полёт». Она базируется в Москве. За прошедшие 10 лет представители этой группы поставили в разных уголках России более 100 памятных табличек. Такие таблички можно распознать по эмблеме, которая ставится в углу. Это – маленькое изображение винта самолёта с погнутыми нижними лопастями. Так изгибаются лопасти, когда самолёт идёт на вынужденную посадку.

К настоящему моменту во Всеволожском районе москвичи установили две таких таблички. Чтобы выбрать места для них, они обратились к известному поисковику, рахьинскому депутату Михаилу Кельбину. Он лично в Ленинградской области нашёл более десяти самолётов, потерпевших крушение во время войны. И во всех случаях установил имена лётчиков.

15 ноября 2020 года представители группы «Прерванный полёт» совместно с Михаилом Кельбиным установили табличку в Приютине, на месте гибели командира звена 44 истребительного авиаполка Александра Ивановича Титовца. Гвардии капитан А.И. Титовец был сбит в воздушном бою 28 сентября 1942 года. Как показали документы, это был выдающийся лётчик. В 2012 году Михаил Кельбин со своими друзьями (Сергеем Терентьевым и Михаилом Кугаевым) обнаружил его останки в Приютино, в болоте. В 2014 году по просьбе родственников останки были вывезены в Беларусь и захоронены на малой родине А.И. Титовца. И только в 2020 году имя лётчика было увековечено в нашем районе – на табличке, которую оставила группа «Прерванный полёт».

Второй такой памятный знак появился у нас 5 ноября 2021 года – на месте гибели лётчика 123 истребительного авиационного полка ПВО Дмитрия Игнатьевича Гуржия. Он погиб 13 ноября 1941 года, пытаясь отогнать самолёты противника от продовольственных складов в Осиновце. Это был неравный бой. Четыре наших Як-1 вступили в сражение с одиннадцатью мессершмидтами. Тем не менее у фашистов были сбиты два самолёта, а из наших – только один. Это был как раз истребитель Дмитрия Гуржия. Лётчик сгорел заживо. Он был грек по национальности, в авиацию призван из Одессы. Служил на аэродроме Углово. Его останки в советское время были перенесены на братское захоронение в посёлке Рахья, но имя лётчика постепенно забылось. Памятник на могиле куда-то исчез.

Восстановил это имя опять-таки Михаил Кельбин. В 2015 году он обнаружил в болоте фрагменты самолёта и по номеру мотора определил, кто на этом самолёте летал. Тут же всплыла история о безымянном лётчике, который захоронен в Рахье. В 2019 году при помощи местной администрации на Рахьинском кладбище была установлена надгробная плита, где увековечено имя Дмитрия Гуржия. И вот сейчас, в 2021 году, он увековечен на месте, где М. Кельбин нашёл останки самолёта – на бровке болота, в двух километрах от посёлка Рахья. Причём памятную табличку привезли из Москвы, а постамент для неё на свои средства изготовил Михаил Кельбин.

На этом группа «Прерванный полёт» не прекращает сотрудничества с нашим поисковиком. В их планы входит – установить табличку на мысе Сосновец, на месте гибели лётчиков-истребителей Александра Евсеева и Евгения Швеца. Оба лётчика служили в Углово. Также намечено обозначить возле посёлка Проба место гибели двух пилотов связи управления 7-го истребительного авиакорпуса. Это – лейтенант Пётр Лепеш и старшина Яков Бабуров. Следующим этапом будет табличка с именем командира звена 123-го авиационного полка ПВО Николая Мазуренко. Во время войны его захоронили на кладбище в Углово, но со временем кладбище было стёрто с лица земли, и фамилии офицеров на могилах исчезли. Один из них – Николай Мазуренко – теперь будет увековечен возле посёлка Манушкино, на месте крушения самолёта.

Просим жителей Всеволожского района отнестись к этому с пониманием и беречь памятные знаки, установленные в глухих местах. Тем самым мы проявим своё уважение к павшим и свою гражданскую ответственность.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива группы «Прерванный полёт»