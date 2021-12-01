Автопарк Всеволожской больницы пополнился машиной «Лада Ларгус»

Сертификат на машину «Лада Ларгус» Всеволожской клинической межрайонной больнице вручили сегодня, 1 декабря, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Спасибо всем сотрудникам больницы! – сказал спикер ЗакСа, обращаясь к врачам. – Мы стараемся оказать максимальную помощь и поддержку самому большому и густонаселенному району Ленинградской области. По поручению депутата Государственной Думы Сергея Петрова, мы хотим подарить сертификат на автомобиль. Машина приобретена на его средства. Сейчас автомобиль в Нижнем Новгороде. Его модифицируют под медобслуживание, затем перегонят во Всеволожск.

По словам председателя Законодательного собрания Ленинградской области, сейчас кипят обсуждения по формированию бюджета.

– Это второй по счету автомобиль от «Единой России», – говорит в интервью «Всеволожским вестям» главный врач больницы Константин Шипачев. – Очень благодарны за реальную помощь от партии. Отмечу, что сегодня на амбулаторном лечении в нашей больнице находится 900 больных ковидом. Их обслуживают и лечат наши доктора, медицинские сестры, фельдшеры, которые должны быть мобильны. Вот почему подарок очень важен для нас. Напомню, что в пандемию партия помогала нам с топливными картами. Это было существенной и своевременной помощью.

По словам Константина Шипачева, в целом больница хорошо оснащена машинами.

– С транспортным обеспечением у нас дела обстоят неплохо, – говорит главврач. – Профильный комитет обеспечивает нас автомобилями. Но так как пандемия принесла пиковые нагрузки, то машины лишними не бывают.

Автопарк совершенствуется в рамках программы модернизации. Для справки: всего автомобильный парк Всеволожской больницы насчитывает 52 автомобиля. В их числе 4 мобильных медицинских пункта (ФЛГ, ММГ, диагностический комплекс и передвижной ФАП), а также 13 автомобилей «Лада Ларгус», закупленных для ВКМБ комитетом по здравоохранению Ленобласти в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение». Еще три автомобиля запланированы к поставке в 2022 году.

– Наш район с его большими городами давно находится в «красной зоне» и медикам приходится тут особенно тяжело, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Новый автомобиль, как только поступит в парк больницы, сразу же повезет врачей к «ковидным» пациентам, которых по-прежнему много.

Ирэн Овсепян

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