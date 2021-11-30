«Ленинградский ревизорро» возвращается в школьные столовые

В Ленинградской области стартовал новый сезон акции родительских проверок школьных столовых. Родители, сотрудники Центра управления регионом и комитета общего и профессионального образования сегодня вышли с проверкой в столовую школы №3 в Мурино.

Комиссия пришла во время подготовки к обеду – для младшеклассников начали накрывать столы. Сотрудники столовой сразу же получили первый «плюсик» за опрятность: в столовой царил порядок, посуда хорошо вымыта, а сами работники одеты в чистую форму и использовали средства защиты.

Затем приступили к проверке непосредственно обеда. Для членов комиссии накрыли стол с первым и вторым блюдами. Ароматный суп и диетическая котлета сумели угодить придирчивому родительскому вкусу.

По итогам проверки участники заполнили специальные чек-листы – в них учитываются как объективные данные, такие как чистота столовой и соблюдение питьевого режима, так и субъективные – внешний вид и вкус школьных обедов.

Если вы хотите принять участие в акции «Ленинградский ревизорро» и лично проверить столовую школы, в которой учится ваш ребенок, вы можете оставить заявку в в личные сообщения группы Центра управления регионом Ленинградской области «Вконтакте». В письме необходимо указать населенный пункт и номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО, контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.