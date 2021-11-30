Ленинградская панорама: Работа по силам и возможностям

Служба занятости населения Ленинградской области помогает людям с инвалидностью социализироваться.

Светлана С. из Луги 18 лет работала уборщицей в местной школе-интернате. Уволиться заставили проблемы со здоровьем.

«Мне 48 лет, имею инвалидность второй группы. Шансов найти новое место было мало. Все-таки встала на учет в службе занятости, и через три месяца появилась вакансия уборщицы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам. Я очень довольна», — рассказывает женщина.

Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Романа О. «Из-за сахарного диабета я перенес несколько сложных операций, находился буквально на грани жизни и смерти, — говорит он. — Супруга была индивидуальным предпринимателем. Пока не заболел, дело вели вдвоем. А теперь какой из меня помощник? Четыре года назад оформил инвалидность».

В местном центре высшего спортивного ­мастерства требовался оператор видеонаблюдения. Сотрудники Тосненского филиала службы занятости предложили эту вакансию Роману. И он с удовольствием согласился!

В перечень профессий, которые подходят соискателям с ограниченными возможностями здоровья, входят такие, как кассир, делопроизводитель, бухгалтер, оператор конвейерной линии, уборщик. Варианты трудоустройства подбираются индивидуально, с учетом особенностей здоровья, образования, опыта работы.

Правительство 47-го региона активно стимулирует предприятия принимать на работу инвалидов. В течение трех месяцев работодателям компенсируется 50 % затраты на зарплату таким сотрудникам. При необходимости адаптироваться на новом месте людям с первой или второй группой инвалидности помогают наставники. Месячная доплата за эту нагрузку также компенсируется из бюджета. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовался 21 работодатель — трудоустроен 61 инвалид, закреплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году предприятие по производству сувениров оформило в штат инвалида-колясочника. А по специальной программе был куплен текстильный принтер. Эта программа предусматривает создание (включая оснащение) рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, беспрепятственный доступ к ним. Максимальный размер возмещения составляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа ­помогла создать 56 рабочих мест.

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции (Всеволожск) молодые люди с инвалидностью овладевают востребованными на рынке труда профессиями — рабочий зеленого хозяйства, мойщик посуды, оператор стиральных машин, кухонный рабочий, упаковщик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний Александр И. с третьей группой инвалидности после полугода обучения получил специальность «уборщик служебных помещений». В Кингисеппе он встал на учет в службе занятости и уже почти год трудится в одном из местных баров.

Инга Решетова