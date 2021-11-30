Ленинградская панорама: На чем в Псоеди можно съесть собаку

Перезапустить жизнь сельского поселения способны оригинальная идея и неравнодушные люди. Именно так случилось в деревне Псоедь Лужского района Ленобласти.

«Мой отец, Борис Иванович, родился и вырос в Псоеди. Затем уехал в Ленинград, поступил на философский факультет университета. Вся его профессиональная жизнь была связана с социологией, — рассказывает директор частного музея деревни Псоедь Анна Максимова. — На папиных глазах из цветущей, веселой, работящей Псоеди уходила жизнь. Он считал, что необходимо сохранить ускользающую историю — элементы деревенского уклада, предметы, памятные для односельчан».

Так в 2008 году родилась идея создать музей лужской деревни, в истории которой отражается история настоящей российской глубинки.

Анна Максимова зарегистрировала некоммерческую организацию. Под музей заняли здание сельского клуба. Он к тому времени стоял заброшенным. Экспонаты собирали со всей округи — с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в музей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вроде жалко. Разбирали семейные архивы. Записывали рассказы старожилов.

Потихоньку из предметов крестьянского быта и сельскохозяйственных инструментов оформилась экспозиция. Есть пилорама, токарный и ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в ход — помолоть зерно в жерновах, завести патефон, распилить бревна, принести из колодца воду в деревянных ведрах на коромысле.

Мало-помалу ширилась команда энтузиастов. Изъявил желание присоединиться к активу музея пчеловод Юрий Поликарпов из соседней деревни. В туристический маршрут включили посещение его пасеки. Юрий Николаевич увлекательно рассказывает о жизни пчел, показывает рамки, ульи, дает трутней подержать в руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»), устраивает дегустацию меда. Потом и в местной пожарной части решили попробовать водить экскурсии.

В Псоедь стали приезжать не только со всей округи. Потянулись экскурсанты из других районов, сарафанное радио обеспечило гостями из Петербурга.

Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в семи-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша деревня вступила в традиционную для сегодняшнего времени дачную историю, — считает Анна Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от города, пути сюда два — два с половиной часа. Летом полна людьми. Огородники теперь не копаются день-деньской на грядках. Хотят отдыхать активно, интересно. Значит, нужно возрождать народные праздники, гулянья, концерты, программы для детей. Это новые реалии российского села».

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По мнению директора музея, развитие туристического кластера вдохнет жизнь в сельскую глубинку. Перемены в Осьминском сельском поселении уже налицо.

На самом деле Псоедь — настоящая находка для туристов. Начнем с того, что места живописные. Здесь однозначно есть на что посмотреть. Например, обнажения девонского периода на берегах реки Сабы, где то и дело попадаются останки древних панцирных рыб. Можно попробовать себя в народных промыслах: скажем, взять у местных умельцев мастер-класс по керамике. Или сходить к старому Велесову камню, где с язычества поклонялись лошадям и другим домашним животным. У славян Велес был покровителем скота, его называли «скотий бог». Ну и, конечно, познакомиться с сельским бытом, традициями русского крестьянства, историей деревни. Один из предлагаемых маршрутов называется «На чем можно съесть собаку в деревне Псоедь».

Специальных знаний первопроходцам не хватает, и Анна Максимова активно учится — участвует в семинарах, ездит на стажировки. Нужно подготовить экскурсоводов, запустить онлайн-продажу туров, решить множество организационных моментов. Например, пока туристы обедают в трапезной при храме. А ведь работала когда-то в деревне своя столовая.

В прошлом году музей участвовал в конкурсе проектов социального предпринимательства, который проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург», и выиграл грант. На эти средства пригласили экспертов, которые объяснили стратегию продвижения в туристическом бизнесе, рассказали, как привлекать путешественников. Был приобретен торговый киоск, где выставлена продукция местных производителей — мед, глиняные изделия, фруктовые чипсы.

Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию частных музеев Ленинградской области. Анна Борисовна говорит, что планов у них громадье. В Музейном агентстве 47-го региона одобрили желание развивать территорию через этнографию. Очень рассчитывают активисты на поддержку местных властей и областного комитета по туризму.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены музеем