Колтушское шоссе расширится

Ленинградская область продолжает процесс изъятия частных земель для реконструкции одной из самых загруженных региональных дорог Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в соответствии с подписанным распоряжением Правительства Ленинградской области изъятию подлежат 48 участков и три жилых дома. Копии документа разосланы собственникам объектов недвижимости, само изъятие будет происходить путем выкупа. Это — второй этап изъятия частной земли под крупную дорожную стройку: в апреле вышло первое распоряжение, по которому в государственную собственность начался выкуп целиком 11 земельных участков, частично — 57 земельных участков и 7 объектов капитального строительства (постройки и жилые дома).

Сейчас на объекте ведется переустройство инженерных сетей, из-за которого на полгода меняется схема движения: закрыта часть полосы от Новой улицы до 1 линии по направлению в Санкт-Петербург. Движение пойдет по временной дороге, обустроенной частично на обочине полосы, ведущей от Янино в сторону Колтушей. При этом «Ленавтодор» сохранит левый поворот при въезде в Янино на время работ. Ранее об этом просили жители поселка.

Напомним, осенью прошлого года «Ленавтодор» заключил контракт на реконструкцию самого загруженного участка Колтушского шоссе от Янино до Суоранды, срок работ рассчитан до конца лета 2024 года. Расширение дороги до четырех полос вместо существующих двух уберет «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга, значительно ускорив проезд транспорта.