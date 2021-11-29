Новая школа в Янино-1 станет учебно-методическим центром Санкт-Петербургского политехнического университета

Специализированную техническую подготовку детей и подростков организуют в рамках соглашения между региональным комитетом общего профессионального образования, администрацией Всеволожского муниципального района, санкт-петербургским Политехом и ГК «Ленстройтрест», который в настоящее время продолжает возведение образовательного учреждения в квартале «Янила Кантри».

Как сообщает пресс-служба администрации Заневского поселения, в ближайшее время университет приступит к подготовке технического задания на закупку оборудования для лабораторий, разработает учебные программы, в том числе возможности для прохождения практики школьников в кампусе вуза.

– За каждым сданным домом, за каждым квадратным метром жилья – огромной труд инженеров и архитекторов, геодезистов и технологов, – отметила Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. – Чем выше уровень их подготовки, тем более качественный продукт мы получаем на выходе. Через программы обучения и учебные центры мы комплексно развиваем компетенции специалистов, помогаем подрастающему поколению ближе узнать об устройстве процессов в строительстве, жизненном цикле объекта, современных технологиях.

Завершить строительство школы в Янино-1 планируется до конца текущего года. Занятия в учебно-методическим центре должны начаться в 2022-м.