Всеволожские спортсмены привезли полный комплект медалей с чемпионата России по восточным единоборствам

В городе Подольске Московской области 27 ноября в спортивном комплексе «Юность» в рамках чемпионата и первенства России по Восточному боевому единоборству (дисциплина «Кобудо») состоялись соревнования, собравшие под свои знамёна около 500 участников из 23 регионов страны. Самые маленькие спортсмены приняли участие в Детских соревнованиях.

От Всеволожского района в этом масштабном турнире участвовали 19 спортсменов и один судья I категории (Клуб Боевых искусств «Сатори»). По итогам соревнований в копилку Всеволожского района спортсмены привезли 7 медалей.

«Золото» завоевали десятилетние спортсменки Скороходова Саша (тайхо-дзюцу) и Магдеева Камила (тайхо-дзюцу).

«Серебро» досталось юношам (возрастная категория 16–20 лет: Иванову Сергею (тайхо-дзюцу) и Мухину Ивану (тайхо-дзюцу).

«Бронзовых» медалей удостоены: Скороходова Александра (бои нунчаку, 10 лет), Дуб Дмитрий (ниппон-кэмпо, 12–13 лет, весовая категория до 36 кг) и Романчев Илья (ниппон-кэмпо, 14–15 лет, весовая категория до 55 кг.)

Все спортсмены получили опыт участия в больших соревнованиях, что позволит им в дальнейшем достичь ещё более высоких результатов.

Владимир Шемшученко