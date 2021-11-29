Во Всеволожском районе чествовали приемных и многодетных мам

28 ноября во Всеволожском районе отметили День матери. В районной администрации приемным и многодетным мамам вручили благодарности и цветы.

Так, в этот день чествовали маму восьмерых детей Фаину Токареву; маму пяти детей Анну Божину; мам четырех детей Карину Мазникову и Екатерину Захарченко; мам троих детей Полину Андра, Светлану Костину, Алису Васняеву, Татьяну Мадину и Марию Полесюк; маму двух детей Людмилу Бибикову.

Также ко Дню матери сотрудники Всеволожского Центра культуры и досуга подготовили праздничную программу «Мир начинается с мамы». Часовое видео-поздравление посвящено всем мамам нашего района и доступно на сайте Всеволожского ЦКД.

Фото Антона Ляпина