80-летие начала работы «Дороги жизни»

Одна из ключевых дат Великой Отечественной войны – 22 ноября 1941 года. Именно в этот день 80 лет назад по льду Ладожского озера прошла первая автоколонна на помощь осажденному Ленинграду. Ледовую трассу назвали «Дорога жизни». Ее запуск был дерзким, но вынужденным шагом. Она начала работать в двух направлениях: с западного берега Ладоги из порта Осиновец на восточный берег в деревню Кобона шла эвакуация населения и важного оборудования, а обратно в блокированный врагом миллионный город везли продовольствие.

Зимой грузы по «Дороге жизни» помимо автомобилей ЗИС-5 перевозили чаще всего на самых массовых в Советском Союзе грузовиках ГАЗ-АА, получивших в народе название «полуторка», так как их грузоподъёмность составляла ровно полторы тонны. Эта машина впоследствии и стала своеобразным символом жизни блокадного Ленинграда. Бывало, что в сутки под лед на трассе уходило несколько грузовиков. Каждый рейс по «Дороге жизни», да еще и под обстрелом врага, для водителя был настоящим подвигом.

По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с 2020 года в Кировском районе Ленинградской области проводятся поисковые работы. Одну из тех легендарных «полуторок» в прошлом году нашли на дне Ладоги в районе ледовой трассы, где она провалилась под воду во время войны. Ее отреставрировали и к 80-летию начала работы «Дороги жизни» подарили музею «Прорыв блокады Ленинграда». Здесь она станет новым и важным экспонатом. Поэтому торжественному поводу в памятный для всех ленинградцев день Совет Федерации организовал телемост.

30 километров «Дороги жизни» были единственным путем, связывавшим Ленинград с остальной страной до марта 1943 года. По нему перевезли свыше миллиона тонн продуктов и предметов первой необходимости. 9 мая следующего года в Ленинградской области откроется еще один музей, посвященный «Дороге жизни».