Учитель физкультуры муринской школы победила во всероссийском конкурсе

Педагог по физической культуре Муринской СОШ №3 Екатерина Денисенко стала призером и победителем Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской области в 2020/2021 году.

На региональном этапе конкурса спортклуб «Олимп», которым в школе руководит Екатерина Вячеславовна, занял третье место в номинации «Спорт-инфо-просвет» – школьный спортивный клуб, занимающийся информационно-просветительским освещением олимпийского движения.

Третье призовое место позволило Екатерине Вячеславовне заявить о своей активной и спортивной деятельности в школе уже на Всероссийском уровне. И любовь педагога к спорту, активные занятия с ребятами, получили высокую оценку членов жюри. Спортивный клуб Муринской СОШ № 3 «Олимп» был признан лучшим в России.