Полина Вязовецкая спела по-вологодски

В Москве, в Культурном центре «Москворечье», в онлайн-формате прошёл II Международный фестиваль-конкурс народной культуры «Русское Диво», в котором приняли участие свыше 330 различных ансамблей, солистов и мастеров прикладного творчества из разных городов России и ближнего зарубежья.

Работы участников фестиваля оценивало профессиональное жюри во главе с Дмитрием Морозовым – руководителем Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова, заместителем председателя Правления Российского фольклорного союза, художественным руководителем Московского народного хора.

Солистка младшей группы фольклорного ансамбля «Талан» из Детской школы искусств пос. им. Морозова Вязовецкая Полина (руководитель Гаркина С.В.) получила звание лауреата I степени в номинации «Фольклорно-этнографическое исполнительство» в возрастной группе 6-10 лет.

Полина исполнила весеннюю закличку Вологодской области, соблюдая особый вологодский говор.