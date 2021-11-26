Когда мама Настя стала в армии всех сильней

Эта изящная хрупкая девушка на самом деле – победительница чемпионата Вооружённых Сил РФ и даже – чемпионка Всемирных армейских игр и чемпионка мира по спортивному ориентированию. А ещё носит гордое звание – «мама», потому что у неё двое маленьких детей.

Живёт Анастасия Рудная в деревне Новое Девяткино. Её имя стало появляться в нашей газете, когда она ещё училась в школе. Только тогда она была Настя Тихонова. А позже, когда вышла замуж, стала уже Рудная. Чемпионка она, как говорится, наша, доморощенная. Потому что как спортсменка сформировалась во Всеволожском районе и сейчас продолжает здесь тренироваться. Долгое время выступала за сборную Ленинградской области. Однако в спорте высших достижений – свои правила. Какой регион оплачивает спортсмену дорогие зарубежные поездки, за того спортсмен и выступает. Сейчас Анастасия Рудная выступает за Великий Новгород.

В 2016 году Анастасия и её подруги всколыхнули спортивный мир. Здесь надо пояснить, что международные соревнования по спортивному ориентированию проводятся в нескольких дисциплинах. Они включают индивидуальные зачёты и эстафету. Нашим мужчинам многое по плечу, а вот с девушками было посложнее. В индивидуальных стартах на чемпионатах мира девушки порой выигрывали, а в эстафете – никогда…

И вот в 2016 году в шведском городе Стрёмстад случилась сенсация. На чемпионате мира в эстафете среди девушек впервые победила российская команда, в которую входили Светлана Миронова, Наталья Гемперле и Анастасия Рудная. До сих пор повторить их успех в России никому не удалось. После этого чемпионата Анастасия Рудная получила высокое звание «Заслуженный мастер спорта РФ». А в нашей газете 10 марта 2018 года появилась зарисовка «Анастасия Рудная – звезда спортивного ориентирования», в которой много интересных подробностей.

Но прошло немного времени, и случилась ещё одна сенсация! Дело в том, что после окончания Университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта Анастасия Рудная пошла служить в клуб ЦСКА. И в 2018 году стала чемпионкой мира среди военнослужащих. В 2019 году она участвовала во Всемирных армейских играх. И здесь завоевала золотые медали на всех дистанциях: средней, длинной и в эстафете. А так как на этом соревновании был командный зачёт и женская сборная РФ вышла на первое место, то Анастасия получила золотую медаль ещё и в составе сборной России. То есть она привезла четыре золота с одного соревнования.

Надо сказать, что эти победы она совершала, уже будучи мамой, в 2015 году у неё родилась дочка. И мама Настя не стала оставлять ребёнка даже на попечение родственников. Когда дочка была совсем маленькой, Анастасия брала её с собой на соревнования. Пока мама бежала дистанцию, за девочкой присматривали остальные члены команды. Благо в России силён командный дух. Надо сказать, что ездить на соревнования с ребёнком и дороже, и тяжелее, чем одному. Но для любимого человечка ничего не жаль! Тем более что соревнования по спортивному ориентированию проходят в основном в лесной местности. Там и воздух свежий, и настроение хорошее. Сейчас дочка подросла, скоро ей исполнится 7 лет, она ходит в школу, но на соревнования с мамой ездить не может…

Это можно считать парадоксом, но в начале 2019 года Всемирные армейские игры, где Анастасия Рудная завоевала четыре золота, были организованы в китайской провинции Ухань. Конечно же, проходили они в тяжелейших условиях. Потому что именно в этой провинции произошла первая вспышка COVID-19. И после этого жизнь спортсменов сильно изменилась. Весной 2019 года в России был объявлен локдаун, тренировки затруднились. Но локдаун был не во всех странах мира, и спортсмены этих стран оказались в более выгодном положении. А наши немного сдали мировые позиции. Да и международных стартов, начиная с 2019 года, стало меньше. Тем не менее российские девушки не сходили с пьедесталов.

В 2019 году Анастасия Рудная на чемпионате мира в Норвегии завоевала бронзовую медаль. В 2021 году – на Кубке мира, который проходил в Швеции, – бронзовую медаль. А на чемпионате мира, который проходил в Чехии, команда девушек с её участием вышла на четвёртое место.

Надо сказать, что и на этот раз Анастасия на состязания приехала с грудным ребёнком, уже со вторым. В 2021 году у неё произошла большая радость – родился сын. И сейчас он все время рядом с мамой, такая вот традиция. У него даже уже своя беговая коляска, чтобы мама вместе с ним бегала на тренировках. Только, когда она на соревнованиях выходит на дистанцию, сынок на короткое время, опять же по традиции остаётся на попечении товарищей по команде.

Летний сезон закончился, но член сборной России Анастасия Рудная продолжает свои тренировки во Всеволожском районе. Она утверждает: «У нас есть все условия для развития спортивного ориентирования. В Токсово и в Кавголово – самый подходящий ландшафт. Здесь – перепады высот и бурная растительность. Тот, кто тренируется в Токсово, прекрасно чувствует себя на зарубежных соревнованиях. Недаром в советское время в Токсово проходили чемпионаты страны по спортивному ориентированию. Плюс здесь можно выехать «на карты» по Приозерскому шоссе. А рядом находится Санкт-Петербург, где можно тренироваться в городском ориентировании…»

И наше спортивное ориентирование по-прежнему остаётся одним из самых сильных в мире. К этому хочется добавить: ориентировщики надеются, что в ближайшее время их вид спорта будет включен в программу Олимпийских игр. Для этого есть много предпосылок.

А у Анастасии Рудной в следующем году ожидается бурный спортивный сезон. Главными событиями должны стать чемпионат мира, чемпионат Европы и Всемирные игры. Это очень ответственные соревнования, ведь Всемирные игры проходят один раз в четыре года. На этот раз они состоятся в июле 2022 года в США. Популярность этой нашей землячки велика за рубежом: молодая мама по-прежнему остаётся лицом финской фирмы «Noname». Анастасии Рудной доверяют рекламировать спортивную одежду этой фирмы. Её лицо можно увидеть в зарубежных рекламных проспектах.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина