Жителей Всеволожска приглашают принять участие в выборе общественных территорий для благоустройства

Всеволожск – активный участник федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 года.

За это время, совместно с жителями, были отобрали общественные и дворовые территории, наиболее нуждавшиеся в благоустройстве, и сделаны из них современные и комфортные пространства для жизни и отдыха.

В 2021 году по программе благоустройства приведена в порядок территория, примыкающая к железнодорожной станции Мельничный Ручей. В 2022 планируется благоустройство территории, ограниченной улицами Победы, Магистральная, Дружбы, Связи. А вот общественные территории на 2023 год еще не выбраны, и жители города могут внести свои предложения.

После рассмотрения и отбора поступивших предложений, от трех до пяти территорий будут вынесены на ежегодное голосование на единой федеральной цифровой платформе www.gorodsreda.ru

Присылайте свои варианты общественных территорий города Всеволожска на электронную почту vsev.oks@yandex.ru. В письме необходимо четко указать адрес предлагаемой территории, свои ФИО, контактный номер телефона и адрес электронной почты для обратной связи. Срок приема предложений с 29 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г. включительно.

Отдел капитального строительства администрации МО «Город Всеволожск»