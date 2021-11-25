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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Интерактивные уроки «Дети против наркотиков» прошли в Кузьмоловской школе

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Уроки в рамках профилактики наркомании среди подростков прошли 22 ноября по инициативе депутата совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Владимира Мельникова, курирующего молодежную политику в поселении.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузьмоловского поселения, ученики 7–8 классов побывали на интерактивных семинарах, где инструкторы в ходе химических опытов и экспериментов объяснили детям, как наркотики влияют на организм человека.

Каждый участник семинара получил брошюру, содержащую информацию об основных аспектах здорового образа жизни, о главных мифах, касающихся употребления наркотиков, а также об ответственности, наступающей за хранение, употребление и распространение запрещенных веществ.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского поселения

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