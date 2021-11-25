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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Директор Муринской школы № 3 вошел в пятерку финалистов областного конкурса

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По результатам первого заочного этапа Ленинградского областного конкурса «Лучший руководитель образовательной организации»  в число финалистов вошел директор Муринской школы № 3 Никита Викторович Ракитин.

Жюри хорошо оценило видеоролик – презентацию «Я – директор!» и письменную работу в жанре публицистической статьи «Моя профессиональная позиция».

Финалистам предстоит выполнить задания очного этапа: выступление с мультимедийной презентацией управленческого проекта «Формула успеха» и ток-шоу (обмен суждениями по актуальным вопросам государственно-общественного управления образованием). По итогам второго этапа будут определены победитель и два лауреата конкурса в данной номинации.

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