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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти можно бесплатно срубить ель к Новому году

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С 1 декабря в лесничествах 47-го региона стартует ежегодная акция, в рамках которой жители области смогут срубить ель к зимним праздникам. Деревья отпускаются при заключении договора о купле-продаже по нулевой ставке в филиалах «Ленобллес».

Как правило, на одного человека отпускается одно дерево высотой не более трех метров. Срубить новогоднюю красавицу можно будет на участке, указанном в договоре. При обращении в лесничество необходимо иметь при себе паспорт и СИЗ. Телефон для справок +7 921 758-00-47.

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