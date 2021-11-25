В Ленобласти можно бесплатно срубить ель к Новому году

С 1 декабря в лесничествах 47-го региона стартует ежегодная акция, в рамках которой жители области смогут срубить ель к зимним праздникам. Деревья отпускаются при заключении договора о купле-продаже по нулевой ставке в филиалах «Ленобллес».

Как правило, на одного человека отпускается одно дерево высотой не более трех метров. Срубить новогоднюю красавицу можно будет на участке, указанном в договоре. При обращении в лесничество необходимо иметь при себе паспорт и СИЗ. Телефон для справок +7 921 758-00-47.