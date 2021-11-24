Румболовский парк во Всеволожске получит новый облик

22 ноября в администрации Всеволожского района состоялось расширенное совещание, посвященное будущему благоустройству Румболовского парка. Директор «Паркового агентства» Елена Викторовна Любушкина обозначила приоритетные направления в работе по данному проекту.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, сейчас решается вопрос формирования земельного участка и передаче его на областной уровень. Сейчас на территории парка есть частные производственные помещения, а кроме того, к зоне парка примыкает территория старого СНТ. Уладить земельные вопросы в администрации планируют уже в будущем году. А вот каким станет возрожденный парк – решат сами жители.

– Буквально через дорогу построено современное культурно-досуговое пространство «Песчанка», где проходят крупные городские, районные и региональные мероприятия, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – А это значит, что самое время создать в городе пространство для тихого отдыха, где естественная красота природы может наполнить вдохновением душу и сердце тех, кто любит побродить среди деревьев и послушать пение птиц.

Отметим, что публичное обсуждение нового облика Румболовки начнется ориентировочно в мае 2022 года.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»