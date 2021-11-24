Медиапроект «Армия – путёвка в жизнь»: Так закаляется характер

В России военная служба по призыву – традиционная почетная обязанность каждого годного по состоянию здоровья гражданина возраста от 18 до 27 лет. Она записана в Конституции РФ и в Законе «О воинской обязанности и военной службе» и исходит из того множества вызовов, которые испытала Россия за последние века. Всегда на помощь в поддержании обороноспособности страны приходили молодые ребята, которые ранее за 3 года, за 2, а ныне всего за 1 год овладевают знаниями в военном деле.

Эти знания включают в себя не только строевую подготовку, изучение уставов и умение владеть оружием – так называемый «курс молодого бойца», но и знания в новых сферах деятельности: управление электронными системами, связью, радиолокационными станциями, военной колесной и гусеничной техникой и многих других. Все эти умения пригодятся в жизни не раз, как заверяют солдаты, прошедшие военную службу по призыву.

– Яркий пример – это войска связи. Там готовят неплохих связистов. В других войсках готовят водителей различных видов техники, готовят механиков по обслуживанию техники, – перечисляет полезные для гражданской жизни специальности, которые можно получить в армии, подполковник Виктор Скоков, врио военного комиссара Ленинградской области. – Все эти специальности и другие могут пригодиться в гражданской жизни и востребованы работодателями.

Для всех специальностей время службы засчитывается в общий трудовой стаж, поэтому молодые люди после армии уже имеют привилегии в выборе работы.

После прохождения службы по призыву в ВС РФ молодой человек имеет некоторое количество и других преимуществ – он получает льготу для поступления в гражданский или военный вуз, а также возможность учиться на подготовительных курсах выбранных учебных заведений. Он становится первостепенным кандидатом на прием в силовые структуры и структуры МЧС. Да и сам военный билет позволяет устроиться на любую государственную службу, где сейчас это является основным критерием отбора кандидатов. Зачастую и частные фирмы, сотрудничающие с силовыми структурами или Министерством обороны, не принимают в штат людей, не прошедших армию.

Помимо всего вышеперечисленного, у молодого человека, отслужившего 1 год по призыву, наблюдается положительное изменение морально-деловых качеств. Он становится более самостоятельный, в армии, как в социальном институте, зачастую окончательно формируется личность.

– Попадая в большой мужской коллектив, у молодого человека закаляется характер. Он учится отстаивать свое мнение, общаться с разными людьми, взаимодействовать с ними. Он формируется как самостоятельный мужчина, как гражданин, – поясняет подполковник Виктор Скоков.

Сейчас условия для прохождения службы сильно изменились, по сравнению с армией 20-30-летней давности. Одного только количества одежды на каждого солдата выдается более 20 наименований, то есть на призывном пункте и в части молодого человека комплектуют всем необходимым вплоть до современной спортивной одежды и кроссовок.

Казарменный фонд переходит на кубрики (комнаты), то есть на помещения, где могут находиться военнослужащие по несколько человек, а не в открытом, как раньше, пространстве. В расположении части находятся комнаты информирования и досуга, где есть чайные уголки, чтобы выпить кофе или перекусить. На этажах казарм имеются торговые автоматы, где можно купить по банковской карточке, которая выдается всем военнослужащим, сладости, батончики, газировку или зерновой кофе. Также в частях действуют магазины «Военторга» с очень разумными ценами, где солдат может купить дополнительно для себя продукты питания или промтовары.

Отдельно стоит упомянуть о системе питания, которая реформировалась вместе с ВС и тоже получила новый облик. Армейские столовые обеспечивают в обязательном порядке всех военнослужащих воинской части бесплатным и качественным питанием три раза в день на выбор. Фактически это так называемый «шведский стол», где каждый решает для себя, что он будет есть.

Подводя итог современного положения военнослужащего по призыву, можно с уверенностью сказать, что 1 год в армии сейчас больше похож на пионерский летний лагерь, нежели на суровую службу. Солдат обеспечен всем необходимым: накормлен, одет в современную форму, обучается и служит в комфортных условиях, приближенных почти к домашним. Поэтому, как говорят в военном комиссариате Ленинградской области, многие, видя условия и перспективы армейской службы, остаются служить и далее, но уже по контракту с Министерством обороны РФ

Анна ТЮРИНА

На снимке: временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинградской области подполковник Виктор Скоков.

Фото Г. Ожегова