Ленинградская панорама: Подвиг в небе

В российский прокат вышел первый художественный фильм о контртеррористической военной операции в Сирии.

Картина режиссера Игоря Копылова «Небо» выпущена кинокомпанией «ТриИкс Медиа» совместно с Министерством обороны РФ и при участии канала «Россия 1». В фильме снялись Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов, Мария Миронова, Илья Носков и другие актеры.

В центре сюжета — история подвига летчиков Олега Пешкова (в фильме — Сошников) и Константина Мурахтина (Муравьев). В ноябре 2015 года во время боевого вылета на севере Сирии их Су‑24 был сбит турецким истребителем. Оба летчика катапультировались. Мурахтин выжил и был спасен, а Пешкова террористы расстреляли прямо в воздухе (позже бандитов уничтожили). Пешков посмертно получил звание Героя России, Мурахтина наградили орденом Мужества.

Фильм «Небо», по замыслу создателей, — картина о настоящих героях нашей Родины, русских офицерах, готовых отдать жизнь за мирное небо над головой. Основанная на реальных событиях лента — это симбиоз искусства и исторической хроники. Проект снят в экстремальных условиях и в опасных локациях — на действующих военных базах в Сирии и РФ. В кадре задействована подлинная боевая техника.

Девиз главного героя «Неба» — «Никогда не изменяй себе!». Он не изменил слову, данному отцу. Не изменил клятве на верность Родине. Ни тяжелые испытания, ни искушения и соблазны не способны сломить его дух. Зрителей ждет максимальное погружение в историю, которая останется в сердце, потому что это картина о людях, живущих среди нас, о подвиге, совершенном ради каждого из нас.

«На данный момент «Небо» — это единственная в своем роде картина, подробно рассказывающая о событиях в Сирии в таких масштабах. От всей души желаем фильму удачи в прокате! «Небо» должен увидеть каждый, кому не чужды слова «долг», «честь», «защита Оте­чества», — так прокомментировали выход картины в Минобороны.