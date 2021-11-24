Ленинградская панорама: В здоровом деле — общее благополучие

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге определили лучшие корпоративные программы здоровья.

Награждение победителей конкурса «Здоровая рабочая среда» 2021 года состоялось в Городском центре медицинской профилактики Санкт-Петербурга. Призы и дипломы передовым компаниям вручали представители комитетов здравоохранения и предпринимательских объединений двух регионов.

Конкурс «Здоровая рабочая среда» проводится с 2019 года. В нем участвуют предприятия, ведущие систематическую работу в рамках сохранения здоровья своих сотрудников. Они вовлекают персонал в массовый спорт, приучают к культуре правильного питания, побуждают избегать употребления табака и алкоголя.

Правительство 47‑го региона в январе 2020 года утвердило программу «Общественное здоровье» в рамках национального проекта «Демография». Все районы Ленинградской области приняли свои муниципальные программы по сохранению здоровья жителей.

Директор петербургского центра медпрофилактики Дмитрий Ченцов с удовлетворением подчеркнул, что в 2021 году предприятий-участников стало больше. В конкурсную комиссию поступило более 50 заявок.

Победители награждаются не только символическими кубками и дипломами. Для предприятий ценно признание социальной ответственности. Здоровый образ жизни обеспечивает высокую производительность труда и качество жизни, уменьшает нагрузку на медицинскую систему.

Конкурс проводится в пяти номинациях: лучшая корпоративная программа здоровья на крупном, среднем, малом и микро- предприятиях, а также самая инновационная корпоративная программа здоровья. Победителями стали компании «Сименс» (ЛО) и «Фацер» (СПб). Второе место разделили «Еврохим» (ЛО) и «Газпром Нефть» (СПб). Третье место заняли петербургские компании «Каравай», «Ниссан» и TSQ.

Забота о здоровье включает и эмоциональную поддержку, установку на оптимистичное мировоззрение.

«Для успешности бизнеса важны не только технологии, оборудование и методы продаж. Главное — это люди, коллектив, — отметил исполнительный директор Ленинградской областной торгово‑промышленной палаты Игорь Муравьев. — Для бизнеса важен здоровый дух».

Директор Ленинградского центра общественного здоровья Ольга Тюлькина вручила компаниям дипломы и книги. Победители и призеры в подробностях рассказали об идеях и наработках своих предприятий. Конкурс дает не только моральное поощрение, но и помогает перенимать опыт: самые эффективные способы поддержки спорта и досуга станут общепринятыми. Программы укрепления здоровья и предотвращения заболеваний полезны и для работников, и для работодателей, и для общества в целом.

Дмитрий Полянский

Фото автора и Торгово‑промышленной палаты Санкт-Петербурга