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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорожные службы Ленобласти встретили первый снегопад

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Вместе с первым снегопадом на областные дороги выехало порядка сотни уборочных спецмашин. За несколько часов работы в усиленном режиме дорожники региона очистили от мокрого снега и наледи почти пять тысяч километров областных трасс.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в общей сложности на обработку покрытия было использовано почти 150 тонн чистой соли, однако работа продолжается. При этом, согласно прогнозам синоптиков, ситуация на дороге может усложниться: в некоторых районах снег сменится дождём.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не мешать уборочной технике. Также для автомобилистов работает круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84.

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