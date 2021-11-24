Во Всеволожске провели уроки милосердия

В средней школе № 5 города Всеволожска 22 ноября прошел необычный классный час, организованный администрацией района и руководителем проекта «Трезор зажигает огоньки добра» – директором некоммерческой организации «Огонёк добра» Марией Зиминой. Мероприятие было приурочено к празднованию 80-й годовщины открытия ледовой трассы Дороги жизни.

В этот день в школе были проведены два урока мужества для первоклассников, в рамках которых писатель Виктор Кокосов и куратор проекта «Огонёк добра» Александра Красных-Наумова рассказывали первоклассникам о войне, блокаде, Дороге жизни и роли домашних животных в жизни человека.

После классных часов всем участникам были от лица администрации подарены красочные буклеты с рассказом Александра Смирнова о собаке Трезорке, который во время блокады спас от голодной смерти несколько семей, добывая в лесу дичь и принося её обессиленным людям. Также детям были подарены рабочие тетради «Мы – твои друзья». Это издание направлено на формирование у детей ответственного отношения к домашним животным, правильного представления об их роли в жизни человека и знакомит с правилами ухода за домашними питомцами.

Отметим, что с августа по декабрь текущего года благодаря субсидии губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожском районе реализовывался просветительский проект «Трезор зажигает огоньки добра». В его рамках во многих школах сотрудники Управления ветеринарии ЛО проводили встречи на тему «Животные во время Великой Отечественной войны». Детям рассказывали о животных, которые помогали людям, как на фронте, так и в тылу, а также демонстрировали видеофильм «Мы в ответе за тех, кого приручили». В настоящее время прорабатывается вопрос об установлении памятника добра и милосердия собаке Трезорке, который будет символизировать людскую благодарность животным, помогавшим людям выстоять и победить в годы лихолетья.

Также был проведён конкурс и организованы выставки детских рисунков. В декабре текущего года более 40 команд, участвовавших в проекте, получат заслуженные награды. Но не это главное, главное в том, что дети с удовольствием начинают ухаживать за животными. Есть даже своеобразная «Карта кота Филофея», на которой обозначены все приюты для бездомных животных ЛО, и дети выбирают ближайший к их домам, чтобы помогать животным.

Владимир Шемшученко