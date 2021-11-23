Почти три тысячи предприятий Ленобласти оформили паспорта коллективного иммунитета

Только за последние две недели предпринимателям было выдано 962 ковид-паспорта. Всего документ о коллективном иммунитете к COVID-19 оформили 2828 организаций Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наиболее активно паспорта оформляют в сфере торговли и общественного питания – на эти две категории приходится более половины выданных паспортов. Также документ востребован у предприятий, оказывающих бытовые и образовательные услуги.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Документ позволяет предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским региона, принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.