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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Почти три тысячи предприятий Ленобласти оформили паспорта коллективного иммунитета

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Только за последние две недели предпринимателям было выдано 962 ковид-паспорта. Всего документ о коллективном иммунитете к COVID-19 оформили 2828 организаций Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наиболее активно паспорта оформляют в сфере торговли и общественного питания – на эти две категории приходится более половины выданных паспортов. Также документ востребован у предприятий, оказывающих бытовые и образовательные услуги.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Документ позволяет предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским региона, принимать посетителей без требования «антиковидных» документов.

 

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