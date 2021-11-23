Завершен ремонт десятикилометрового участка трассы от Мяглово до Всеволожска

В процессе ремонта здесь было уложено два слоя нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода и укреплены обочины. Покрытие на объекте использовано по технологии «евроасфальта»: асфальтобетонная смесь создавалась с учетом климатических условий и транспортной нагрузки на дорогу.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ранее ремонт данного участка дороги был запланирован на 2023 год. Но в конечном итоге регион учел пожелания всеволожцев и нашел возможность выполнить работы досрочно.

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по заказу «Ленавтодора». Напомним, благодаря дорожному нацпроекту во Всеволожском районе этим летом уже отремонтировано Староприозерское шоссе от границы с Санкт-Петербургом через Лупполово и Дранишники, обновлены трассы Елизаветинка — Медный Завод и Проба — Лепсари — Борисова Грива.

Фото Светланы Усик из архива «В.в.»