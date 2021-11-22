Рабочая группа проверит Рахьинское поселение

Создана рабочая группа, которая предметно рассмотрит положение дел в Рахьинском городском поселении, с учетом поступающих обращений жителей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рабочую группу вошли представители контрольного комитета губернатора Ленинградской области, комитетов по управлению государственным имуществом, по градостроительной политике, по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитета по сохранению культурного наследия, ряда других органов исполнительной власти региона, а также представители администрации Всеволожского района.

Рабочая группа проверит соблюдение границ населенных пунктов, соблюдение правил использования лесных земель, береговой полосы, строительства жилья, сохранения культурных ценностей, положение дел со строительством дорог и водопроводов.