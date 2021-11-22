О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Рабочая группа проверит Рахьинское поселение

0 Комментариев

Создана рабочая группа, которая предметно рассмотрит положение дел в Рахьинском городском поселении, с учетом поступающих обращений жителей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рабочую группу вошли представители контрольного комитета губернатора Ленинградской области, комитетов по управлению государственным имуществом, по градостроительной политике, по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитета по сохранению культурного наследия, ряда других органов исполнительной власти региона, а также представители администрации Всеволожского района.

Рабочая группа проверит соблюдение границ населенных пунктов, соблюдение правил использования лесных земель, береговой полосы, строительства жилья, сохранения культурных ценностей, положение дел со строительством дорог и водопроводов.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Домик Нефёдова»: возродить в Коккорево народный музей!
  2. С гордостью носить погоны
  3. Тайны следствия
  4. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code