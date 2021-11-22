Не стареют душой ветераны: Валентин Вихорев отметил 90-летний юбилей

Сегодня, 22 ноября, исполнилось 90 лет большому другу и автору «В.в.» Валентину Ивановичу Вихореву, чья судьба тесно связана со Всеволожским районом. Валентин Иванович как автор-исполнитель неоднократно выступал на лучших площадках Всеволожска, его песни звучали по местному кабельному телевидению, он в течение 10 лет был бессменным членом жюри нашего фестиваля авторской песни «Соцветие».

Валентин Вихарев принадлежит к поколению детей, чье детство опалено Великой Отечественной войной. Отец его героически погиб, защищая Ленинград, а самого одиннадцатилетнего Валентина, хлебнувшего блокадных бомбежек, обстрелов, голода и холода, в 1942 году вывезли из города по легендарной Дороге жизни… В конце войны он с матерью вернулся в Ленинград, окончил ремесленное училище, а позже нес воинскую службу в Восточной Германии.

Более 40 лет он проработал в НИИ: слесарем-инструментальщиком, гравером, механиком по обслуживанию ЭВМ. Увлекался спортом, был участником VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (лето 1957 г.) в составе спортивной сборной команды Ленинграда и даже как спортсмен-разрядник по акробатике снимался в трюках на лошадях в кинофильме «Мистер Икс».

Но тяга к путешествиям взяла свое – он стал одним из организаторов ленинградской секции аквалангистов и три месяца провел в экспедиции Зоологического института Академии наук СССР на Южном Сахалине в качестве подводного фото- и кинооператора.

Среди увлечений Валентина Вихорева подводное плавание, туризм, альпинизм, горные лыжи. Многие годы каждую зиму выезжает на Кавказ, где до сих пор является инструктором по горнолыжному спорту.

Желание рассказать об увиденном и пережитом во время походов и экспедиций вылилось в циклы стихотворений и песен, причем его песни «Я бы сказал тебе много хорошего…», «На Соловецких островах», «Соловушка» и др. стали народными. Валентин Вихорев – один из основателей жанра авторской песни и ленинградского клуба песни «Восток», в котором он в настоящее время возглавляет художественный совет. В 1967 году он выступал вместе с Владимиром Высоцким в первом официальном абонементном концерте в Ленинграде, а позже выступал с концертами во многих городах страны и за ее пределами.

Валентин Вихорев – автор не одного десятка книг стихов и песен, член СП России, заслуженный деятель искусств республики Северная Осетия-Алания, лауреат Царскосельской художественной премии. В течение многих лет занимается графикой и иллюстрирует книги.

Владимир Шемшученко

Фото из личного архива Валентина Вихорева