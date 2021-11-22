Ленинградская панорама: новости региона

Дайджест новостей за прошедшую неделю из жизни Ленинградской области.

Школьники — за осторожность на дорогах

Более тысячи ленинградских учащихся приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде на тему безопасности дорожного движения. Акция, организованная Минтранспорта, Минпросвещения и МВД, продлится до 19 декабря. Пройти олимпиаду на базе образовательной платформы «Учи.ру» могут учащиеся с первого по девятый класс.

«Важно, что все задания максимально жизненные. Здесь много вопросов, касающихся основ безопасного поведения на пешеходном переходе и в транспорте. У ребят есть возможность почувствовать себя как пешеходом, так и велосипедистом», — рассказала начальник отдела профилактической деятельности и безопасности детей областного центра «Ладога» Ольга Дементьева.

Перед началом олимпиады можно потренироваться, а выполнять задания разрешают дома, вместе с родителями. Каждый ученик, принявший участие в интеллектуальном соревновании, получит награду в зависимости от результата: диплом победителя, грамоту или сертификат.

Откроется музей советско-финской войны

В 47-м регионе завершают паспортизацию оборонительных укреплений времен советско-финской войны. Многие из них станут частью музея, посвященного этому периоду истории России.

В областном комитете по сохранению культурного наследия рассказали, что работа по постановке на учет данных оборонительных укреплений ведется с 2017 года. Сейчас она в финальной стадии. Большинство укрепрайонов уже имеют свои паспорта, границы и признаны объектами культурного наследия.

Одной из возможных музейных площадок, где экспонаты могут быть представлены, является комплекс бывших военных казарм в центре Выборга (это собственность Минобороны).