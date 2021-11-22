Ленинградская панорама: «Городские практики»: содружество архитекторов и чиновников

Идеи для развития Кингисеппа, Тихвина и Шлиссельбурга разработали специалисты по городской среде в рамках образовательной программы «Городские практики». Такой десятидневный интенсив для урбанистов в Ленинградской области прошел впервые.

По единому сценарию

Город — он для человека. Чтобы жить со вкусом, а не просто из дома на работу, а потом быстрей назад в переполненном автобусе да по разбитым дорогам. Чтобы было куда отправиться в выходной. Чтобы годы шли, а окружающее пространство подстраивалось под новые запросы жителей — больших и маленьких, молодых и зрелых.

Четкая задача по созданию комфортной городской среды сегодня требует не всегда очевидных и не самых простых решений. Думать над ней нужно большой командой, состоящей из профессионалов смежных областей. Мыслить стратегически, связывая уже функционирующие точки притяжения и новые.

«Необходимо разрабатывать единый сценарий развития городов, — говорит заместитель директора Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Елизавета Гречухина. — Современный подход заключается в том, чтобы видеть территорию целиком, отказаться от локального благоустройства в пользу комплексного проектирования городских пространств».

Именно комплексное развитие комфортной городской среды стало темой краткосрочной программы «Городские практики», которую в российских регионах реализуют Дом.РФ и институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Минстроя и правительства страны.

Убить двух зайцев

В региональный Центр компетенций от архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, экономистов, сотрудников муниципалитетов и профильных ведомств пришло больше 200 заявок на участие. Из них отобрали 50 человек и сформировали шесть мультидисциплинарных команд.

Первые дни участники погружались в тему онлайн. На лекциях им рассказывали об инструментах развития городов и сельских поселений, о пришедших на помощь урбанистам цифровых технологиях, учили проводить социокультурный анализ местности и рассчитывать индекс качества городской среды.

Самое интересное началось, когда полученные знания командам поручили пустить в дело: разработать проекты стратегий развития общественных пространств для трех городов региона. Конечно, за два дня масштабную работу не осилить. Нужно было вычислить уникальные элементы городской среды, перспективные адреса развития и поразмышлять, как связать их единым маршрутом. Что-то вроде эскиза, отправной точки.

По словам Елизаветы Гречухиной, во главе угла стоял образовательный аспект. Знаний в данной сфере на местах не хватает. А «Городские практики» к тому же помогают сформировать локальное сообщество. За время обучения участники, профессионально реализующие себя в разных ипостасях, знакомятся, потом остаются на связи и объединяются, чтобы сделать малую родину краше.

Пока команды не представили плоды своих двухдневных бдений, никто из экспертов не брался предполагать, можно ли будет в дальнейшем хоть что-то из предложенного региону взять на заметку. Оказалось, убить двух зайцев удалось.

Место, где хочется заблудиться

Когда Михаил Титов из команды, работавшей над проектом для Шлиссельбурга, озвучил концепцию «Город, где хочется заблудиться», и столичные гости, и местные эксперты довольно переглянулись — идея классная!

Михаил пояснил, что в Шлиссельбурге отсутствует однозначный центр — можно двинуться разными маршрутами, и повсюду найдешь что-то интересненькое. Команда «нарисовала» треугольник с вершинами в исторических точках притяжения (храм и крепость), спортивно-оздоровительном центре и социокультурном кластере (Дом культуры и библиотека). Это траектории для развития.

«Я многому научился за эти дни, — признается Титов. — Порой архитектор создает на бумаге проект, продвигает его, а жители города ждут совсем другого. Обязательно нужно разговаривать с людьми, выяснять их потребности. Первоначальные задумки могут кардинально измениться».

Вторая команда сочла актуальным показать Шлиссельбург с воды. Почему туристы, посетив крепость Орешек, в сам город не заглядывают? Нечего там смотреть? Положение нужно исправлять — обустроить набережную, сделать каналы артериями города, проводить фестивали рыбной ловли и приготовления блюд из рыбы, а также фестивали стрит-арта.

Нетихий Тихвин

В Тихвине, на первый взгляд, с городской средой дела обстоят неплохо. Созданы общественные пространства, есть места для прогулок, детские площадки. Копнем поглубже?

«Можно организовывать туры выходного дня. Тихвин находится довольно далеко от Петербурга, в один день не уложиться. Мы предлагаем «Weekend с историей». Тихвин богат памятниками истории, природы и веры», — выдает очередную идею представитель администрации Тосненского района Геннадий Веселков.

По его мнению, воркшоп дал практические навыки — архитекторы и представители муниципалитетов в содружестве учились подстраивать красивые проекты под насущные нужды и конкретные обстоятельства территорий.

Если заняться развитием экоклас­тера, организовать кемпинги, продумать конные маршруты и экскурсии по объектам деревянного зодчества, обратить внимание на Введенский ручей, то туристический потенциал территории заиграет. Благоустройство, использующее природно-экологические факторы, оценил заместитель гендиректора фонда Дом.РФ Антон Финогенов, который наблюдал за презентациями команд дистанционно.

О тихвинских подростках задумалась следующая команда. Куда пойти тинейджерам, которые не записаны в кружки, спортивные секции, библиотеки? Они тусуются в заброшенных зданиях, на пустыре. А если привлечь их в уже существующие общественные пространства, сделав там акцент на молодежной уличной культуре? Например, показать, что граффити могут быть трендом. А еще можно читать научно-популярные лекции в отремонтированном здании общественного центра или показывать фильмы в автокинотеатре.

Назад, к истокам!

Вы знали, что именно в Кингисеппе появился первый в России интернет? В 1993 году здесь протянули первую подводную оптико-волоконную линию одного из национальных операторов связи. «Почему сей факт не используется в продвижении города?» — удивлялись участники воркшопа.

Порой полезно взглянуть на задачу отстраненно, как бы со стороны. Так, одна из команд, пообщавшись с жителями, заметила отсутствие у горожан памяти места. Кингисеппцы мало знают об истории города, нити времени неактивны. А ведь история у Кингисеппа — Ямбурга богатейшая. Назад, к истокам! Городу под силу вырасти из имиджа транзитной точки на пути в Ивангород.

«Зерно истины в прозвучавших предложениях есть, — согласилась главный архитектор Кингисеппского района Елена Костюченко. — «Городские практики» позволяют взглянуть на территорию как на чистый лист, почувствовать душу места, увидеть, чем живут люди, не оглядываясь на повестку местных властей».

Образовательная программа подарила Ленинградской области шесть проектов для трех городов, доб­рый десяток интересных идей и команду единомышленников, готовых заниматься развитием родного края.

Мила Дорошевич

Фото предоставлены организаторами