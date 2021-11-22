Жители Кузьмолово борются со стихийной свалкой

На прошлой неделе, 18 ноября, в администрацию Кузьмоловского поселения поступил сигнал от местных жителей о несанкционированном сбросе мусора. По сообщениям граждан, в деревне Кузьмолово в поле за Новой улицей выбросили оплетки от электрических кабелей.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, сотрудники МКУ «СОБР» оперативно выехали по указанному адресу. Однако на месте выяснилось, что масштаб загрязнения намного серьезнее – на небольшом участке поля оказалось огромное количество строительного мусора, автомобильных покрышек и запчастей, старой мебели и одежды.

Специалисты приступили к ликвидации свалки. Однако по сообщениям жителей, данный участок становится нелегальной «мусоркой» не в первый раз – бдительные граждане уже фиксировали нарушения, к делу привлекалась полиция. Был даже установлен ограничитель проезда по дороге к полю, однако нарушителей это не останавливает.

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского поселения