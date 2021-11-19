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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Фильм сертоловских школьников завоевал Гран-при Дня детского экологического кино России

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В этом году медиацентр «Три кита» МОУ «Гимназия», г. Сертолово завоевал Гран-при Дня детского экологического кино России и приз дирекции Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан Надежды» «За лучший научно-популярный фильм».

Ребята представили работу «Лошадь как единица счастья». В небольшом семиминутном репортаже рассказывается история владелицы небольшой конюшни в Ленинградской области. Это сюжет о пути к исполнению мечты, а также о трогательном взаимоотношении человека и животного.

 

В 2022 году исполнительной дирекцией Дня детского экологического кино России планируется введение новой номинации – «Команда 47 – ЭКО». В рамках этой номинации Дня детского экологического кино России – 2022 представителям района предлагается создание работ, рассказывающих об успешной реализации экологических проектов (решении экологических проблем) на территории района.

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