Фильм сертоловских школьников завоевал Гран-при Дня детского экологического кино России

В этом году медиацентр «Три кита» МОУ «Гимназия», г. Сертолово завоевал Гран-при Дня детского экологического кино России и приз дирекции Всероссийского экологического кинофестиваля «Меридиан Надежды» «За лучший научно-популярный фильм».

Ребята представили работу «Лошадь как единица счастья». В небольшом семиминутном репортаже рассказывается история владелицы небольшой конюшни в Ленинградской области. Это сюжет о пути к исполнению мечты, а также о трогательном взаимоотношении человека и животного.

В 2022 году исполнительной дирекцией Дня детского экологического кино России планируется введение новой номинации – «Команда 47 – ЭКО». В рамках этой номинации Дня детского экологического кино России – 2022 представителям района предлагается создание работ, рассказывающих об успешной реализации экологических проектов (решении экологических проблем) на территории района.