Ленинградская панорама: «Чудотворцем» может стать каждый!

Андрей Тухватуллин, художник-монументалист, член Союза художников России, — о социализации через совместное творчество и чудотворной силе мозаичного искусства.

— Мы с супругой Ириной — выпускники «Мухи». Я родом из Татарстана. Но после учебы мы решили остаться в Ленинградской области и не пожалели! Живем в деревне Куйвози Всеволожского района. Невозможно не прикипеть душой к удивительным по красоте местам нашего региона. Нам очень нравятся пейзажи не только родного Всеволожского, но и Приозерского района, обожаем Карельский перешеек. Для нас даже свинцового цвета небо имеет не «пятьдесят оттенков серого», а куда большее количество красок.

Когда в прошлом году я предложил руководителю Всеволожского мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирине Дрозденко открыть курс «Основы выполнения мозаичного набора» из смальты, то даже не ожидал, что будет так много желающих. В группу вошли 11 человек в возрасте от 18 лет. Были и совсем взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным желанием творить и созидать.

Вначале не обошлось без трудностей. Ведь мозаика — это не только увлекательный художественный процесс, но и кропотливый труд, требующий большой концентрации. Стекло сначала режется на большие куски стеклорезом, потом кусачками ломается на более мелкие и доводится до необходимого модуля… Постепенно к обучающимся пришло умение владеть необходимым набором инструментов. Давали на курсе и теоретические знания. Будущие мастера узнали немало интересного о свойствах материалов и об истории мозаики. В России она создавалась по византийской технологии, которую возродил Михаил Ломоносов.

В качестве дипломной работы воспитанники мультицентра создали две мозаичные иконы, изображающие Александра Невского и архи­епископа Симферопольского и Крымского святителя Луку. Их передали в дар храму Святого Благоверного Князя Александра Невского в поселке Романовка.

Психологи отметили, что у наших «творцов» произошла положительная динамика физического состояния, наблюдается прогресс в развитии мелкой моторики, которая влияет на развитие мышления и координирует действия. Кроме того, учебный процесс послужил хорошей основой для трудовой адаптации и социальной реабилитации. Люди с инвалидностью смогли обрести настоящую профессию, получив специальность «наборщик мозаики» или «кольщик мозаики».

Умение трудиться в коллективе тоже сыграло большую роль. Работа над мозаикой вдохновляет, она приносит радость и дарит энергию. Замкнутость ребят сменилась общительностью. Мастера сблизились, поддерживали друг друга. Качество и техника исполнения работ оказались на уровне. Было приятно слышать, как нашу артель служители храма называли не иначе как чудотворцами. Это определило название проекта — «Чудотворцы».

В 47‑м регионе еще много монастырей и храмов, где будет кстати любая художественная инициатива. Очень хочется, чтобы профессиональные и творческие навыки воспитанников мультицентра были востребованы при оформлении как церквей, так и парков, арт-пространств и других новых объектов, которые регулярно появляются в Ленобласти.