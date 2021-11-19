Ленинградская панорама: Победу принесли… косички

Предпринимать — значит пробовать, начинать новое, организовывать, запускать. Это так характерно для молодых и дерзких, стремящихся поскорее утвердиться в жизни! Молодежь региона проявляет себя в самых разных сферах — красота и здоровье, общепит, торговля, сельское хозяйство, интернет-услуги…

В Ленинградской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель». Он проводится среди бизнесменов в возрасте от 16 до 35 лет по десяти номинациям. У каждого участника — своя история успеха.

Алена Богадистова стала лучшей в номинации «Торговля». Победу ей принесли светодиодные гирлянды.

«Идею для бизнес-проекта я привезла из Китая, где несколько лет назад проходила стажировку по международной торговле, — рассказывает 31-летняя уроженка Приозерского района. — Встретила много незнакомых для меня товаров, которые тогда не были широко представлены на российском рынке. Сразу понравились светодиодные гирлянды, в том числе с прищепками для развешивания фотографий, — они очень красивые, делают интерьер уютным».

По возвращении домой Алена зарегистрировала ИП и занялась поставкой светящихся гирлянд. Китайские партнеры выполняют заказы на индивидуальные партии, что гарантирует высокое качество товара. По словам Алены, российский покупатель довольно консервативен — чаще всего заказывают стандартные гирлянды с теплым светом. Накануне Нового года взлетает спрос на светодиодные занавесы.

Принять участие в конкурсе молодых предпринимателей Алена Богадистова мечтала давно. «Конкурс — отличная мотивация для развития. Это возможность общения с молодыми ребятами, которые развивают свой бизнес, — считает она. — Мы не конкуренты, а коллеги. У каждого свой путь, свои наработки. Ленинградская область большая, мне было интересно узнать, чем живут предприниматели в разных районах».

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Даниил Пономарев из Приозерского района, победитель в номинации «Производство», пошел в предприниматели, глядя на старшего брата. Еще будучи студентом Мичуринского многопрофильного техникума, юноша возглавил швейный цех. В условиях пандемии производство не просто удержалось на плаву — Пономарев зарегистрировал свой бренд стильной одежды. Сейчас эта линейка удобной и недорогой женской, мужской и детской одежды реализуется в двух бутиках, там же принимаются заказы на индивидуальный пошив.

«Мне близко высказывание Дхирубхая Амбани. «Если вы не строите свою мечту, кто-то другой наймет вас, чтобы помочь ему построить собственную», — говорит Даниил. — Не бойтесь пробовать. Каждая попытка дает новый опыт. Это лучше, чем бездействие».

Алиса Киреева открыла в Тихвине детскую имидж-студию в мае и за полгода сумела завоевать расположение семей с детьми. В ее базе данных уже порядка тысячи клиентов.

«Я была уверена в успехе парикмахерской «без слез» — в нашем городе эта ниша была свободна, — рассказывает владелица «Левушки». — Многие родители знают, какими проблемами порой оборачивается стрижка малыша: не все дети усидчивы, кто-то боится щелкающих ножниц. И я как мама с этим столкнулась, когда рос сын. Сейчас дочь требует заплести красивые косички. Какой выход? Отвести ребенка к хорошему мастеру».

Алиса родилась в Тихвине, потом семья переехала в Мурманск. На малую родину вернулась шесть лет назад. Работала в банке, а потом рискнула открыть собственное дело. Она рассказывает, что удачный старт при­ободрил и появились новые идеи. Например, летом тем, кто пришел подстричься перед отпуском, давали дополнительную скидку, а сейчас при семейном визите можно получить сертификат на обслуживание в автомастерской. При салоне заработала игровая комната. Проводятся мастер-классы по детским прическам. Тихвинские девчонки щеголяют модными прическами.

На конкурсе «Молодой предприниматель» Алиса Киреева заняла первое место в номинации «Сфера услуг». «Для меня было важно проверить, верно ли я развиваюсь, показать свои достижения и перенять опыт. С нетерпением жду участия во всероссийском этапе соревнований. Надеюсь, он пройдет в очном формате», — говорит Алиса Киреева.

Мила Дорошевич