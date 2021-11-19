Ленинградская область на XXV международном форуме «Российский промышленник»

«Новая промышленная политика: готовность к изменениям» – под таким девизом на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» состоялась юбилейная 25-я экспозиция Международного форума «Российский промышленник». Ленинградская область участвует в выставке третий год подряд. Коллективный стенд нашего региона один из самых масштабных – 8 предприятий из различных сегментов промышленности. Отличительная черта компаний 47 региона – конкурентоспособность в использовании инновационных технологий.

«Российский промышленник» – крупнейшее отраслевое событие, где представляют свою продукцию и технологии предприятия всей России. Здесь у компаний есть возможность не только показать себя, но и найти будущих партнеров. Представителям малого и среднего бизнеса нашего региона безвозмездно помогает попасть на площадку «Центр развития промышленности Ленинградской области». Специалисты предоставляют больше 20 услуг по поиску партнеров и каналов сбыта, а также по размещению на специализированных сервисах и участию в подобных выставках.

На выставке, среди прочих событий, было подписано соглашение о сотрудничестве «Центра развития промышленности Ленинградской области» с Сургутским районом Ханты-Мансийского автономного округа. Это позволит вывести предприятия нашего региона на новый рынок Западной Сибири.