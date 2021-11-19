В Доме авиаторов работает временная экспозиция «Газеты военной поры»
На выставке представлены редкие экземпляры печатных средств массовой информации, выходивших в 1945–1945 годах.
Газеты хранятся в частной коллекции, и каждая из них имеет свою особенную историю. Одни издания, к примеру, использовались как обложки личных дел, поэтому и дожили до наших дней, другие были обнаружены среди старых ненужных вещей, выброшенных из дома.
На пожелтевших от времени страницах газет «Правда», «Красная звезда», «За Родину», «Сталинский путь», «Известия», «Ленинградская правда» много интереснейшей информации. Сегодня кажется, что в годы Великой Отечественной войны журналисты писали только о героизме защитников Отечества, о победах и поражениях, печатали списки погибших. На самом деле тематика печатных изданий была очень разнообразной. Центральные официальные издания – Правда», «Известия», выходившие большим тиражом, помещали на своих страницах сводки с фронта, указы, награждения, правительственные телеграммы, рассказывали о международной обстановке и о событиях в стране. Местные газеты рассказывали о трудовых буднях работников сельского хозяйства, не забывали и о культуре – на выставке можно увидеть, к примеру, заметки, посвященные дню рождения Грибоедова и дню памяти Чайковского. Газета Ладожской флотилии «За Родину», кроме основных материалов патриотической тематики, публиковала небольшие очерки, фельетоны и даже бытовые советы для моряков.
С выставкой журналистов познакомил научный сотрудник музея А.А. Дмитриев.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА