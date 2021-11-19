В Доме авиаторов работает временная экспозиция «Газеты военной поры»

На выставке представлены редкие экземпляры печатных средств массовой информации, выходивших в 1945–1945 годах.

Газеты хранятся в частной коллекции, и каждая из них имеет свою особенную историю. Одни издания, к примеру, использовались как обложки личных дел, поэтому и дожили до наших дней, другие были обнаружены среди старых ненужных вещей, выброшенных из дома.

На пожелтевших от времени страницах газет «Правда», «Красная звезда», «За Родину», «Ста­линский путь», «Известия», «Ленинградская правда» много интереснейшей информации. Сего­дня кажется, что в годы Великой Отечественной войны журналисты писали только о героизме защитников Отечества, о победах и поражениях, печатали списки погибших. На самом деле те­матика печатных изданий была очень разнообразной. Центральные официальные издания – Правда», «Известия», выходившие большим тиражом, помещали на своих страницах сводки с фронта, указы, награждения, правительственные теле­граммы, рассказывали о международной обстановке и о событиях в стране. Местные газеты рассказывали о трудовых буднях работников сельского хозяйства, не забывали и о культуре – на выставке можно увидеть, к примеру, заметки, посвященные дню рождения Гри­боедова и дню памяти Чайковского. Газета Ладожской флотилии «За Родину», кроме основных материалов патриотической темати­ки, публиковала небольшие очерки, фельетоны и даже бытовые советы для моряков.

С выставкой журналистов познакомил научный сотрудник музея А.А. Дмитриев.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА