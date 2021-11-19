Всеволожские библиотеки подготовили цикл выставок «Память. Блокада. Дорога жизни»

К 80-летию открытия Дороги жизни в библиотеках города Всеволожска и района оформлен цикл книжных выставок «Память. Блокада. Дорога жизни», где широко представлена литература, посвященная этой знаменательной дате.

22 ноября 1941 года открылась ледовая дорога по Ладожскому озеру, связавшая блокадный Ленинград со всей страной. В мороз и пургу Ледовую дорогу, названную в последствии Дорогой жизни, преодолела первая автоколонна из 60 машин. За время её работы (ноябрь 1941 – март 1943 г.) в Ленинград было доставлено около 600 тысяч тонн различных грузов, а из осаждённого города было эвакуировано более 700 тысяч человек.

Открытие Дороги жизни и мужество её защитников трудно переоценить – и потому благодарные потомки каждый год в этот день отдают дань памяти беспримерному мужеству тружеников и защитников этой уникальной ледовой артерии, позволившей городу на Неве выстоять и победить.

Подготовил Владимир Шемшученко