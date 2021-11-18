Школьники Всеволожского района «проехали» по Ледовой трассе

22 ноября исполнится 80 лет с начала действия Ледовой трассы Дороги жизни. О том, как помогла выжить жителям осаждённого Ленинграда Ледовая трасса, узнали школьники Рахьинского центра образования, побывав на экскурсии в филиале Центрального военно-морского музея в Осиновце.

Музей «Дорога Жизни» бережно хранит память о днях минувших, здесь в атмосферу героической эпохи погружаешься с первых шагов. Поэтому так серьезны были глаза школьников, которые приехали сюда вместе с руководителем школьного музея Еленой Владимировной Пономаренко. На форме ребят – отличительные знаки их принадлежности к молодёжным движениям «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Аист». Этих детей воспитывают в духе патриотизма, и они знают о своей важной исторической миссии – стать носителями памяти поколений.

В ходе интересной экскурсии научный сотрудник музея Лариса Коповая показывает ребятам машины, которые без преувеличения можно назвать героическими тружениками Дороги жизни. Вот легендарная «полуторка» – автомобиль «Газ-АА», поднятый в 1947 году со дна Ладожского озера специалистами «ЭПРОН» КБФ. Эта машина была выпущена на Горьковском автозаводе в 1942 году, и к началу войны в Красной Армии числилось 151 100 «полуторок». 60 таких автомобилей 22 ноября отправились на другой берег озера, соблюдая строгие требования ехать с интервалом 200 метров друг от друга, с открытой дверцей, чтобы в случае опасности водитель мог спастись.

На преодоление 30 километров пути «полуторкам» потребовалось целых восемь часов – опасно подвижный лёд не позволил двигаться быстрее. Ледовая трасса проходила всего в 10 – 15 км от вражеских позиций, на всем пути автомобили подвергались обстрелам и бомбежкам. За время работы трассы под лед ушло порядка тысячи автомобилей.

Для защиты дороги использовались мелкокалиберные орудия, ведь крупные из-за сильной отдачи просто проваливались под лед. Самым массовым орудием был пулемет ДШК, а стреляли в основном девушки. В отряде регулировщиков, насчитывавшем триста человек, тоже были только молоденькие девчонки. Белые маскхалаты не делали их незаметными: днем они стояли с флажками, ночью держали в руках фонарики, помогая водителям избежать опасности на льду. Дежурство велось круглосуточно, а ледяные домики на всём протяжении трассы помогали спрятаться лишь от ветра, но никак не от холода.

Рядом с «полуторкой» в ангаре стоит еще один «ветеран» – трехостный пассажирский автобус АТУЛ-Ал-2, созданный на базе грузового автомобиля СИЗ-5. На таких автобусах через Ладогу возили маленьких детей, а операция по их перевозке носила кодовое название «Цыплята». К сожалению, спасти удалось не всех малышей – десять таких автобусов лежат на дне Ладожского озера.

Автобус находится в музее с 1972 года, поступил туда в плачевном состоянии, отработав долгие годы в народном хозяйстве, но после отличной реставрации въехал на территорию обновленного музея своим ходом.

В музее нет муляжей, все экспонаты подлинные. Грузовик ЗИС-5 (трехтонка), один из основных транспортных автомобилей Красной Армии во время войны, к примеру, находился в составе 5-й роты 390-го отдельного автотранспортного батальона 17-й отдельной автотранспортной бригады и использовался для перевозки грузов и эвакуируемых на ладожских ледовых трассах.

Продолжается экскурсия в центральном корпусе музея, где на интерактивном тренажере ребята пытаются «под обстрелом» преодолеть 30-километровый участок Ледовой трассы. Перед ними, как и перед военными водителями, поставлена задача – объехать полыньи и не погибнуть от вражеского снаряда. Хорошая компьютерная графика позволяет приблизить участников «симулятора» к реальным событиям, впечатления усиливаются звуковыми эффектами.

После экскурсии нет обычного для детей оживления. Ребята по-прежнему серьёзны и сосредоточенны – они только что побывали на Ледовой трассе, спустя 80 лет после её открытия, окунулись в тяжелые военные будни. И пусть такого опыта в их жизни не будет никогда, ведь ради мирного неба и счастливого будущего детей и внуков рисковали, преодолевая опасную трассу по ладожскому льду, их прадеды и деды. Но забывать свою героическую историю эти мальчишки и девчонки не вправе.

Ольга Лазарева

Фото Антона Ляпина