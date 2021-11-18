Трое школьников из Всеволожского района претендуют на звание «Ученик года»

Старшеклассники из Всеволожского района примут участие в финале всероссийского конкурса «Ученик года – 2021». За победу будут бороться десятиклассница Лесколовского центра образования Мария Бучнева, одиннадцатиклассница Екатерина Вавилова и ученица десятого класса Дарья Хрипунова из Сертоловской гимназии.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году конкурс впервые проводится на всероссийском уровне. Осенью Ленинградская областная организация Российский союз молодежи, Ленинградское региональное отделение Российского движения школьников и центр «Ладога» провели заочный региональный этап, в рамках которого были отобраны лучшие из лучших. Организаторы отмечают, что Ленинградская область вошла в топ-3 самых активных регионов по числу заявок на конкурс.

К слову, это не все победы наших учащихся на конкурсах всероссийского уровня. В «Артеке» накануне объявили имена победителей конкурса школьников «Большая перемена». Среди победителей оказалась ученица из Кудровского центра образования №1 Диана Ушакова.