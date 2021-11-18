Ленинградская панорама: «Ценить сделанное и менять жизнь к лучшему»

Наталья Михайловна Есина, детский врач, почетный гражданин города Никольское Тосненского района, — о трудностях роста, привлечении медиков и преображении улиц.

— Я из-за пандемии вышла на пенсию, живу сейчас в Петербурге, но сохраняю связь с земляками, никольчанами. Слежу через соцсети за жизнью Тосненского района и своего Никольского, с удовольствием туда приезжаю.

В Ленинградской области есть много своих прелестей, в нашей местности это живописная река Тосна и Саблинский заповедник с его водопадами и пещерами. В Отрадном тоже много интересного: рядом Нева, Ивановские пороги. А выше по течению, в истоке Невы, — древняя русская крепость Орешек.

В Никольском у меня и друзья, и пациенты. Сколько детей повырастало там за 34 года моей работы, а когда-то они наблюдались и лечились у меня. Приятно, что мой труд на благо моей малой родины так высоко оценили. В этом году я стала почетным гражданином города Никольское, диплом о присвоении звания вручили в сентябре.

В отношении медицины хотелось бы, чтобы руководство больницы и местные власти больше заботились о кадрах, привлекая врачей-педиатров из других регионов. У нас высокая рождаемость, и еще в Никольское переезжают петербуржцы — посмотрите, сколько новых многоэтажных домов построено за последнее время!

Когда в 1986-1987 годах приехали несколько педиатров (в том числе я), главный врач больницы Николай Истомин приложил все усилия, чтобы мы получили квартиры. Многие и на пенсии работают до сих пор. Сейчас требуются специалисты на свободные ставки, и приезжающим врачам нужно где-то жить.

Мне нравится, как идут строительство и благоустройство. Возможности есть, реализуются областные и федеральные программы. По программе «Городская комфортная среда» сейчас делают красивую аллею около Никольского дома культуры. Построена хорошая дорога до Графского моста в районе Южный. На региональные деньги сооружена смотровая площадка над рекой Тосной, создано прекрасное место для отдыха. Губернатор Ленобласти уделяет много внимания Никольскому, часто приезжает, контролирует строительство, участвует в областных праздниках на территории района.

Совет депутатов у нас обновился, пришло много молодых людей. Они хотят многое усовершенствовать, но в своем громадье планов не всегда могут оценить, что бюджет ограничен и есть правила, с которыми нужно считаться.

Моя работа в муниципальном совете, может, была не самой заметной, но при моем участии были обустроены аллея вдоль Советского проспекта и аллея на Школьной улице с хорошей дорогой до больницы. Людям больше не приходится ходить по грязи на прием к врачу. Есть скамеечки, где можно отдыхать… Я считаю, что надо ценить сделанное и работать на то, чтобы жизнь становилась лучше.