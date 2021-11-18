Всеволожский Народный театр стал призером фестиваля «Тарарабумбия»

Завершился открытый фестиваль театральных коллективов «Тарарабумбия», участие в котором приняли труппы из разных уголков страны. Со своей постановкой «Кружева любви» выступил и Всеволожский народный драматический театр.

За долгие годы своего существования коллектив сумел сохранить и развить замечательные традиции – приверженность классике. В копилке театра награды всероссийских, международных фестивалей и конкурсов. И в этот раз труды энтузиастов не остались незамеченными – труппа стала лауреатом фестиваля «Тарарабумбия». Спектакль «Кружева любви» поставила режиссер Ирина Троицкая.

Отметим, что фестиваль в этом году полностью проходил в режиме онлайн. Традиционно участие могут принять коллективы разных возрастов и направленности.