Всеволожские родники благоустраиваются в рамках областного экопроекта

В рамках экологического проекта «Чистые родники Ленинградской области» волонтеры привели в порядок и благоустроили 15 родников на территории региона. Тематические эко-субботники прошли в том числе и во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках проекта волонтеры расчищали пространство возле источников и устанавливали информационные щиты с необходимой информацией. Кроме того, на территориях дополнительно устанавливались столы и скамейки. Благоустройство затронуло родники 10 районов Ленобласти.

Напомним, что 2021 год объявлен в Ленинградской области Годом чистой воды. Сегодня любой житель области может ознакомиться с родниками региона и узнать о качестве воды на сайте «Родники Ленинградской области» https://rodniki.kp.ru/