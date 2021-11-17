80 лет Воздушному мосту над Ладогой

80 лет назад, в такие же осенние дни, советские лётчики совершили подвиг, который не имеет аналогов в мире. И наш Всеволожский район сыграл в этом подвиге значимую роль.

Водная трасса Дороги жизни открылась 12 сентября 1941 года. В первый месяц работы она не была достаточно эффективной, и её мощности явно не хватало для того, чтобы прокормить Ленинград. Тем более что к началу ноября 1941 года на Ладоге встал лёд. Он был такой крепкий, что буксиры не могли его пробить, но недостаточно плотный, чтобы по нему пошли машины. Осенью 3 ноября 1941 года вышел приказ «Об организации постройки ледяной дороги по водной трассе мыс Осиновец – маяк Кареджи». Примерно в эти дни водная трасса завершила свою работу. А ледовая трасса начала действовать, как мы знаем, 22 ноября. И в первые несколько дней она опять-таки только налаживала свою работу. Поэтому этот период стал как бы «мёртвым сезоном». Он совпал с самым тяжёлым месяцем блокады – с тем месяцем, когда по карточкам выдавали хлеба только «125 блокадных грамм, с огнём и кровью пополам». Кто же снабжал ленинградцев в этот период?

В истории зафиксировано, что первый воздушный рейс в блокадный Ленинград был осуществлён 9 сентября 1941 года. А уже 11 сентября заместитель начальника Главного управления гражданского воздушного флота СССР М.Ф. Картушев пришёл на прием к первому секретарю Ленинградского областного комитета партии А.А. Жданову с предложением наладить снабжение Ленинграда силами транспортной авиации. Это предложение было принято, и 20 сентября вышло постановление Государственного Комитета обороны «Об организации транспортной воздушной связи между Москвой и Ленинградом».

Первоначально лётчикам поручали возить в Ленинград донорскую кровь, медикаменты, перебрасывать войска в помощь Ленинградскому фронту. Уже тогда они делали рейсы в оба конца, то есть из Ленинграда те же самые самолёты вывозили детей, специалистов для эвакуированных заводов, научных работников, а также орудия, сделанные на ленинградских военных предприятиях.

Однако первые воздушные рейсы были нерегулярными. Сразу после выхода постановления от 20 сентября заработать в полную силу воздушные перевозки не могли, потому что не хватало аэродромов, на которых можно было разгружать и загружать самолёты. Внутри блокадного кольца оставалось несколько аэродромов (Углово, Левашово и др.), самый крупный среди них – Комендантский. В первые дни блокады для разгрузки самолётов использовали именно этот аэродром. Но он ещё до войны прославился на весь мир, ведь отсюда совершали легендарные полёты первые русские авиаторы. И Комендантский был обозначен на немецких картах, фашисты регулярно бомбили его. Много ценного груза погибло во время бомбёжек.

В сентябре 1941 года было принято решение срочно открывать новые аэродромы. Так внутри блокадного кольца появились Гражданка, Каменка, Сосновка, Касимово и другие. Вблизи Всеволожска был построен аэродром Смольный. Его возводили быстрыми темпами в режиме строгой секретности. Он стал принадлежать ведомству НКВД, и немцы никак не могли вычислить его расположение. С октября 1941 года транспортные самолёты стали разгружаться чаще всего на нашем Смольном.

Чтобы сократить расстояние до Ленинграда, на Большой земле, поближе к блокадному кольцу, тоже появились новые взлётно-посадочные площадки. На них самолёты загружались в Вологодской и в Новгородской областях. Все вместе эти новые аэродромы вошли в структуру «Воздушного моста над Ладогой».

Как сообщил нашему корреспонденту историк, писатель, исполнительный директор Межрегионального общественного объединения содействия развитию национальной авиации «Мир авиации» Александр Соловьев, для обеспечения Воздушного моста всеми коммуникациями после выхода постановления от 20 сентября понадобился месяц. Так что в полную силу воздушная связь развернулась только 17 – 18 октября 1941 года. Эту дату можно называть «днем рождения Воздушного моста». Но в эти дни активно действовала водная трасса Дороги жизни. Грузы стали распределять среди водного и авиационного транспорта. А когда на Ладогу пришёл тот самый «мертвый сезон», Воздушный мост оказался единственной нитью между Ленинградом и Большой землей. Теперь лётчики стали перевозить продукты и муку. Более того, с 4 по 25 ноября единственным поставщиком продуктов в Ленинград была авиация. И пусть самолёты могли перевезти в своих люках небольшой объём продовольствия (доставлялось около 114 тонн в сутки), но без этой помощи Ленинград в ноябре не выжил бы. И в таких объёмах продукты для снабжения целого города на самолётах перевозились впервые.

Аэродром Смольный на всеволожской земле в ноябре 1941 года принимал до 120 транспортных самолётов в день. Лётчики совершали невероятные подвиги, они летали днём и ночью, в любую погоду, проходили сквозь заградительный огонь, из последних сил пытались дотянуть до мест посадки израненные машины.

10 октября 1941 года, пытаясь привезти раненых с поля боя в ленинградский госпиталь, совершила беспримерный подвиг лётчица Ольга Лисикова. На своём «кукурузнике» (По-2) она не только улизнула от «мессершмидта», но и путём рискованного манёвра уничтожила его… 17 декабря 1941 года, спасая эвакуируемых детей, совершил свой подвиг Герой Советского Союза Пётр Пилютов. Над Ладогой ему пришлось отвлекать врага от транспортных самолётов. Пётр Пилютов в одиночку принял бой с шестью «Хейнкелями-113» – только, чтобы наши самолёты с детьми успели скрыться из виду. Сам лётчик получил в этом бою 21 пулевое и осколочное ранение.

Здесь надо сказать, что тяжело гружённые транспортные самолёты не могли защищать сами себя. Они летали над Ладогой группами по 4 – 6 машин, а прикрывать эти группы должны были самолёты-истребители. На сопровождение транспортных самолётов вылетали истребители со всеволожских аэродромов: со Смольного, с Углово; с ленинградских – Гражданка, Сосновка. Особенно отличился при этом 286-й истребительный авиаполк, базировавшийся на нашем Смольном. Его лётчики получали задания только по сопровождению транспортных самолётов. К моменту окончания работы Воздушного моста (к февралю 1942 года) от лётчиков первого призыва в этом полку осталось в живых только шесть человек, остальные погибли, защищая воздушный транспорт.

Когда открылась ледовая трасса, Воздушный мост над Ладогой стал постепенно отходить на второй план, хотя в целом транспортные самолёты из Ленинграда на Большую землю летали всю войну.

Много героических страниц было в этой эпопее, проходившей 80 лет назад. В день рождения Воздушного моста над Ладогой, 17 октября 2021 г., на кладбище лётчиков в Углово прошел митинг. Целесообразнее было бы провести его на аэродроме Смольный, но его территория сейчас находится в частных руках и доступ туда затруднён. Был сильный, шквалистый ветер, но, несмотря на непогоду, встреча прошла на душевном подъёме. В мероприятии участвовали ветераны авиации из общественной организации «Серебряные крылья», в том числе полковник запаса, один из основоположников пилотажной группы «Русские витязи» Георгий Лалаев. Митинг проводил упомянутый ранее исполнительный директор общественного объединения «Мир авиации» Александр Соловьёв. Кроме того, слово брали представители Общества мотоциклистов «Мы видели многое», представители общественных организаций «Колтушский рубеж», «Ветераны боевых действий. Колтуши» и представители поискового отряда «Норд». Среди них была и внучка летающего комиссара 273-го истребительного авиационного полка, героя Сталинградской битвы Якова Александровича Трощенко – Ю. Трощенко со своими учениками. Все они почтили память лётчиков, участвовавших в работе Воздушного моста.

Следует добавить, что за два дня до этого всеволожские поисковики обновили растяжку в Углово. Она была установлена в 2020 году силами поисковиков из Новосибирска и Всеволожска. На ней изображена легендарная лётчица-истребитель Лидия Литвяк. Надпись под портретом гласит: «Всем женщинам, отдавшим жизнь за Родину, посвящается». Однако за прошедший год растяжка была сорвана то ли ветром, то ли вандалами. И вот поисковики Андрей Федотов и Тимофей Чернобылов заново заказали её (за свой счёт) и установили на том же месте, где она была раньше. Под этой растяжкой как раз и проходило торжественное мероприятие.

Однако само кладбище в Углово предстало в печальном виде. Опять на этом месте густая трава по пояс. Когда-то поисковики на каждой могиле поставили шесты со звёздочками, а потом школьники помогали их обновлять. Сейчас красных звёздочек не видно в траве. Некоторые шесты упали на землю. Кажется, нет никакого намёка на то, что когда-нибудь здесь появится мемориал. Единственным указанием на то, что это кладбище офицеров, остаётся только информационный стенд, который в 2019 году поставили байкеры под руководством протоиерея Вячеслава Харинова.

«Сердце кровью обливается, когда видишь картину запустения и наплевательского отношения к памяти защитников Города-героя, – такой отзыв оставил на своей странице в соцсети руководитель региональной общественной организации «Колтушский рубеж» Александр Загорский. – Общественные организации, как могут, своими силами поддерживают от полного разорения памятное место, но этого явно недостаточно».

А что скажут по этому поводу наши чиновники, депутаты, общественники? Чтобы мемориал в Углово летчикам был, нужно наконец-то принять конкретное решение и довести дело до конца.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива РОО «Колтушский рубеж»