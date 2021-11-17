Получить QR-код о вакцинации можно в МФЦ Ленобласти

В многофункциональных центрах 47-го региона появилась возможность получить распечатанный экземпляр QR-кода о полном курсе вакцинации от коронавируса. Данная услуга особенно актуальна для пожилых людей, не владеющих достаточной компьютерной грамотностью, а также тех, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, получить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 можно во всех МФЦ региона с 16 ноября. Посетить центры можно по записи или в порядке живой очереди.

Напомним, что в связи с ужесточением ограничительных мер, многие регионы вводят обязательную проверку QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 при посещении ряда учреждений. Такого же курса придерживается и правительство Ленинградской области – сейчас обсуждается возможность введения проверки QR-кодов при посещении отелей, баз отдыха, кинотеатров, фитнес-клубов и других общественных мест.