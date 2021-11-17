Новое здание 128-го отделения полиции во Всеволожске

Чем ближе к народу, тем лучше – с таким напутствием заместитель начальника МВД по Ленинградской области вместе с губернатором Александром Дрозденко открыли новое здание 128-го отдела полиции во Всеволожске.

Открытие состоялось накануне Дня сотрудников правоохранительных органов. Это здание станет первым в планируемом административном квартале, который появится в рамках создания комплексной инфраструктуры Всеволожского района.

Потребность Всеволожского района в социальной инфраструктуре очень высока. Это самый динамично развивающийся район не только в Ленинградской области, но и в России. Отдел полиции расположился на 4-й Линии, дом 45; площадь – полторы тысячи квадратных метров. Здание стало самым большим, построенным за годы реализации соглашения между МВД России и правительством Ленинградской области.

Также глава нашего региона отметил, что территория, где возведено новое здание полиции, зарезервирована под строительства целого административного комплекса для обеспечения работы федеральных структур. В частности, позже здесь появятся налоговая и суд.

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