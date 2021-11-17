Ленинградская панорама: спрашивали? отвечаем!

«Знаю, что сейчас идет массовая вакцинация от гриппа. Подскажите, с какого возраста можно прививать детей?» – спрашивает Анастасия, пос. Саблино.

Прививать детей можно начиная с 6 месяцев, сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области. Для этого используется вакцина «Ультрикс квадри». Школьникам врачи тоже рекомендуют привиться, причем лучше это сделать до начала каникул.

Для вакцинации детей и взрослых в 47-м регионе открыто более 1,5 тыс. пунктов, поступило 607 тыс. доз вакцины против гриппа. На данный момент привиты более 303 тыс. человек.