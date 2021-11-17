Вы спросили губернатора

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко на встрече с жителями Всеволожского района 14 сентября 2021 года.

Планируется ли в деревне Разметелево строительство нового медицинского учреждения?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской области.

В деревне Разметелево в период 2022 – 2024 годов планируется строительство врачебной амбулатории, рассчитанной на оказание первичной медицинской помощи взрослым и детям. Под строительство амбулатории выделен земельный участок площадью 3487 кв. м.

ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», которое является заказчиком строительства, сформирован пакет исходно-разрешительной документации по земельному участку.

Жители микрорайона Южный г. Всеволожска просят оказать содействие в строительстве медицинского учреждения.

Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.

По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, существует необходимость строительства поликлиники на 600 посещений в смену в микрорайоне Южный Всеволожска. Комитет по здравоохранению и администрация Всеволожского района Ленинградской области проводят работу по выбору земельного участка для строительства объекта.

Планируется ли строительство новых школ во Всеволожске в микрорайоне Южный?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.

Администрация Всеволожского района ведет проектирование административно-хозяйственных корпусов на территориях школ № 4 и № 6. Строительство этих корпусов позволит использовать освободившиеся в школах помещения и оптимизировать учебный процесс.

Кроме того, планируется строительство нового здания на 600 мест для Всеволожского центра образования на улице Знаменской, дом 9 в микрорайоне Южный Всеволожска. Для этого администрация Всеволожского района ведет работу по объединению нескольких земельных участков и их передаче из частной собственности в муниципальную.

Планируется ли в городе Мурино строительство новых школ?

Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.

Для решения проблемы недостаточности мест в детских садах и школах в районах активного жилого строительства разработана программа «Соцобъекты в обмен на налоги». В рамках этой программы между Правительством Ленинградской области, застройщиками и районной администрацией заключено 6 соглашений о сотрудничестве. По условиям соглашений до конца 2025 года планируется строительство 10 школ.

Уже построены и функционируют 4 школы на 4274 места. Строится школа на 1175 мест в жилом комплексе «Greenландия», строительная готовность – 90%, срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2021 – первый квартал 2022 года. Строится школа на 565 мест в жилом комплексе «Северный», строительная готовность – 47%, срок ввода в эксплуатацию – 2 полугодие 2022 года. Проектируется школа на 834 места в жилом комплексе «Муринский посад», начало строительства – 2022 год. Ведется строительство школы на 1175 мест на улице Екатерининской, дом 1 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», строительная готовность – 54%. Планируется строительство школы на 1175 мест в рамках федеральной программы «Развитие образования» на условиях концессионного соглашения.

Проект строительства школы на 550 мест в жилом комплексе «Тридевяткино царство» получил положительное заключение экспертизы. Сроки строительства школы будут определены после передачи земельного участка в пользование Всеволожского района.

Кроме того, соглашения о сотрудничестве планируют заключить застройщики группы компаний «Евроинвест», «Полис», «МАВИС» и «Лидер». В рамках этих соглашений предусмотрено строительство школы на 825 мест, школы на 1325 мест и школы на 650 мест. Проектирование школ планируется начать в 2021 году и завершить в 2022 году. Сроки строительства школ будут определены застройщиками после завершения проектных работ.

Также администрация города Мурино ведёт работу по передаче из федеральной в муниципальную собственность земельного участка для строительства школы на 1100 мест в юго-восточной части Мурино на улице Оборонной. Вопрос о сроках проектирования и строительства школы на 1100 мест будет рассматриваться после оформления участка в муниципальную собственность.

Можно ли остановить уничтожение лесных массивов, окружающих г. Мурино? Существует ли в Ленинградской области, и в частности во Всеволожском районе, программа восстановления лесных массивов.

Отвечает комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Территория вокруг города Мурино расположена вне границ земель лесного фонда Ленинградской области, вне юрисдикции администрации Ленинградской области и относится к землям Министерства обороны России, Морозовского лесничества Минобороны РФ.

При этом в Ленинградской области разработана и успешно реализуется программа восстановления лесов. Ленинградская область входит в число первых в Российской Федерации по искусственному лесовосстановлению. В области высаживают деревьев больше, чем рубят. При этом почти половина (48,9%) земель лесного фонда составляют защитные леса, где сплошные рубки вообще запрещены. В частности, леса Всеволожского лесничества полностью относятся к защитным лесам. Сплошные рубки проводятся только поврежденных и погибших лесных насаждений и на участках, предназначенных для эксплуатации объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

Законодательством установлен размер ежегодного допустимого объема изъятия древесины на территории Всеволожского лесничества (расчетной лесосеки), который можно провести без вреда для природы. Он составляет 71,4 тыс. м3 в год при всех видах рубок. За последние 3 года и истекший период 2021 года во Всеволожском районе вырублено всего 47,6 тыс. м3 древесины. При этом вместо вырубленных лесов проведено лесовосстановление на площади 28 га и посажены новые леса на участках, ранее не покрытых лесом, на площади 21,3 га. Также для улучшения состояния лесных культур был проведен уход за ранее посаженными молодыми саженцами на площади 96,6 га.

Когда планируется газификация частного сектора в Токсово?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

В 2020 году завершено строительство объектов газоснабжения многоквартирных и индивидуальных жилых домов в Токсово и Новом Токсово Всеволожского района (10 этапов). По информации от местной администрации, все построенные 10 этапов газопровода готовы к пуску газа. Счета по договорам на врезку и пусконаладочные работы, заключенным между администрацией и АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», оплачены.

Порядок подключения газоиспользующего оборудования проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям, регламентирован Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547.

Для бесплатного подключения в рамках догазификации необходимо подать предварительную заявку через сайт газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» https://gazprom-lenobl.ru/ или офис газораспределительной организации или с помощью портала Единого оператора газификации connectgas.ru.

Планируется ли в Токсово строительство Дома культуры?

Отвечает администрация Всеволожского района

В Токсово планируется строительство Дома культуры с универсальным зрительным залом на 400 мест, а также библиотекой. Объект планируется разместить по улице Дорожников.

Объект входит в число наиболее перспективных проектов, реализация которых планируется в рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленинградской области» на 2022 г. и плановый период 2023 – 2024 гг.».