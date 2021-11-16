Старшеклассники Агалатовского поселения побывали в гостях у защитников Родины

В День призывника, который отмечался 15 ноября, администрация Агалатовского поселения и специалисты военно-учетного стола организовали для старшеклассников экскурсию в воинскую часть в д. Елизаветинка.

Там будущим призывникам показали документальный фильм про инженерно-испытательный полигон и инженерные войска, провели экскурсию по музею, где представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны: оружие, боеприпасы и предметы вооружения. Молодым людям показали также классы взрывотехники, фортификации и маскировки.

Председатель Совета ветеранов Ларионов Владимир Александрович выступил с напутственным словом и поделился с ребятами своим опытом и мудростью.

Фото пресс-службы администрации Агалатовское СП