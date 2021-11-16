Сертоловские барабанщицы готовятся к престижному конкурсу

Ансамбль барабанщиц «Алые паруса» из Сертолово стал лауреатом I степени на V Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Золотая сцена», который проходил с 20 по 27 октября в рамках Международного проекта «Творческое движение 2021–2022». Фестиваль проходил в дистанционном формате по видеозаписям выступлений. Девочки выступали в номинации «Инструментальное творчество – ударные инструменты (коллектив)».

Как сообщает «Петербургский рубеж», компетентное жюри, в состав которого вошли профессиональные артисты и педагоги из разных городов России, высоко оценило мастерство сертоловских барабанщиц — Даши Скрябиной, Клеопатры Костенко, Ильнары Хамидуллиной, Екатерины Банной, Алёны Скрипниковой, Вики Сухолейстер.

Руководитель ансамбля Сергей Фетисов сообщил, что в данный момент ансамбль готовится к престижному международному конкурсу барабанщиков «Ударная волна», который запланирован на начало декабря. В конкурсное жюри входят профессионалы высокого класса из Японии, Польши, Германии, Америки и России.

«Алые паруса» уже участвовали в «Ударной волне» в 2020 году и стали лауреатами 1-й степени в номинации «Большие барабанные шоу». В этом году они готовят 12-минутный «славянский» номер, первая часть которого будет танцевальной.

Фото «Петербургский рубеж»